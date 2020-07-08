ВСУ не жалеют ни своих, ни чужих • 208 • Аналитика

Горловка в аду



ВСУ продолжают обстреливать Горловку из крупных калибров. В ночь на понедельник, 6 июля, долбили всю ночь. По подсчётам НМ ДНР, противник применил артиллерийские орудия и минометы: 16 снарядов калибра 152 мм, 33 — калибра 122 мм, 17 мин калибра 120 мм и 34 мины из 82-мм миномета. К счастью, обошлось без жертв среди защитников Донбасса и мирного населения, однако во время обстрела пострадали два участка канала «Северский Донец — Донбасс», в результате чего несколько тысяч жителей Горловки временно остались без воды.



Инфраструктура канала является одной из приоритетных мишеней, причём украинская артиллерия не только регулярно обстреливает технические сооружения канала, но и традиционно ведёт охоту на ремонтные бригады, занимающиеся починкой разрушеннного. Примечательно, что воду из канала пьют не только «сепаратисты», но и жители оккупированной Украиной части бывшей Донецкой области. Канал продолжается до Мариуполя, поэтому любые простои в его работе чреваты перебоями в водоснабжении как для жителей ДНР, так и для тех, кого по недоразумению всё ещё называют украинцами.







На грани катастрофы

Украинские «герои» с маниакальным упорством долбят канал «Северский Донец — Донбасс» седьмой год. Ущерб, нанесённый объекту, уже привёл к серьёзным проблемам с водоснабжением: даже в Славянске и его окрестностях, где и начинается канал, вода подается по графику, утром и вечером, причём регулярно пропадает на несколько суток. Инфраструктура канала, и без того уже на 100% выработавшая свой эксплуатационный ресурс, серьёзно пострадала и ремонтировать её не за что. Киев на ремонт денег не выделяет. Отдельные участки необходимо менять целиком. Руководство канала на неподконтрольной территории подсчитало, что на это необходимо 6,5 млрд. гривен (около 18 млрд. рублей).



Значительная часть канала «Северский Донец — Донбасс» пролегает на территории ДНР, часто вдоль линии разграничения, в связи с чем подвергается регулярным обстрелам. Ремонтные работы не прекращаются. Донецк выделяет серьёзные ассигнования на восстановления водоснабжения, но до тех пор, пока ВСУ не перестанет целенаправленно уничтожать инфраструктурные объекты, процесс этот будет бесконечным. В какой-то момент уничтожение насосных и фильтровальных станций может привести к тому, что вода просто перестанет течь по каналу.



Если это случится, скорее всего, Донецк и ряд других населённых пунктов ДНР будут вынуждены экстренно организовать дополнительные меры фильтрации воды, предельно ограничить потребление и задействовать все альтернативные источники водоснабжения. Вероятно, ДНР удастся избежать катастрофы — хотя бы потому, что есть шанс, что частично вода продолжит поступать по каналу самотёком, да и альтернативные источники всё-таки имеются. А вот в миллионном Мариуполе, находящемся в полной зависимости от «Северского Донца — Донбасса», вполне может состояться самая настоящая гуманитарная катастрофа. В особенности если несчастье произойдёт летом.



Водяное перемирие

Не совсем понятно, то ли Киеву до такой степени безразличны эти проблемы, то ли Украина попросту уже не в состоянии контролировать свои подразделения на линии разграничения. ВСУ демонстрируют полнейшее пренебрежение ко всем жителям Донбасса, вне зависимости от того, на чьей территории они находятся (кстати, аналогичные проблемы есть и в ЛНР), последовательно срывая все перемирия и нарушая договорённости.



Примечательно, что все международные гуманитарные и общественные организации, полностью находящиеся в курсе проблемы, ограничиваются бесполезными заявлениями — вместо того, чтобы применить в отношении Киева те или иные санкции. Собственно, давно стало понятно, что никто одёргивать Украину не собирается, тем более что центр далеко не всегда способен контролировать происходящее на передовой. Остаётся лишь ждать. Чего? Масштабной засухи, моров и гладов? А затем — водяного перемирия? Или ждать принуждения Украины к миру? Скорее всего, засуху и гуманитарную катастрофу мы увидим значительно раньше. ВСУ продолжают обстреливать Горловку из крупных калибров. В ночь на понедельник, 6 июля, долбили всю ночь. По подсчётам НМ ДНР, противник применил артиллерийские орудия и минометы: 16 снарядов калибра 152 мм, 33 — калибра 122 мм, 17 мин калибра 120 мм и 34 мины из 82-мм миномета. К счастью, обошлось без жертв среди защитников Донбасса и мирного населения, однако во время обстрела пострадали два участка канала «Северский Донец — Донбасс», в результате чего несколько тысяч жителей Горловки временно остались без воды.Инфраструктура канала является одной из приоритетных мишеней, причём украинская артиллерия не только регулярно обстреливает технические сооружения канала, но и традиционно ведёт охоту на ремонтные бригады, занимающиеся починкой разрушеннного. Примечательно, что воду из канала пьют не только «сепаратисты», но и жители оккупированной Украиной части бывшей Донецкой области. Канал продолжается до Мариуполя, поэтому любые простои в его работе чреваты перебоями в водоснабжении как для жителей ДНР, так и для тех, кого по недоразумению всё ещё называют украинцами.Украинские «герои» с маниакальным упорством долбят канал «Северский Донец — Донбасс» седьмой год. Ущерб, нанесённый объекту, уже привёл к серьёзным проблемам с водоснабжением: даже в Славянске и его окрестностях, где и начинается канал, вода подается по графику, утром и вечером, причём регулярно пропадает на несколько суток. Инфраструктура канала, и без того уже на 100% выработавшая свой эксплуатационный ресурс, серьёзно пострадала и ремонтировать её не за что. Киев на ремонт денег не выделяет. Отдельные участки необходимо менять целиком. Руководство канала на неподконтрольной территории подсчитало, что на это необходимо 6,5 млрд. гривен (около 18 млрд. рублей).Значительная часть канала «Северский Донец — Донбасс» пролегает на территории ДНР, часто вдоль линии разграничения, в связи с чем подвергается регулярным обстрелам. Ремонтные работы не прекращаются. Донецк выделяет серьёзные ассигнования на восстановления водоснабжения, но до тех пор, пока ВСУ не перестанет целенаправленно уничтожать инфраструктурные объекты, процесс этот будет бесконечным. В какой-то момент уничтожение насосных и фильтровальных станций может привести к тому, что вода просто перестанет течь по каналу.Если это случится, скорее всего, Донецк и ряд других населённых пунктов ДНР будут вынуждены экстренно организовать дополнительные меры фильтрации воды, предельно ограничить потребление и задействовать все альтернативные источники водоснабжения. Вероятно, ДНР удастся избежать катастрофы — хотя бы потому, что есть шанс, что частично вода продолжит поступать по каналу самотёком, да и альтернативные источники всё-таки имеются. А вот в миллионном Мариуполе, находящемся в полной зависимости от «Северского Донца — Донбасса», вполне может состояться самая настоящая гуманитарная катастрофа. В особенности если несчастье произойдёт летом.Не совсем понятно, то ли Киеву до такой степени безразличны эти проблемы, то ли Украина попросту уже не в состоянии контролировать свои подразделения на линии разграничения. ВСУ демонстрируют полнейшее пренебрежение ко всем жителям Донбасса, вне зависимости от того, на чьей территории они находятся (кстати, аналогичные проблемы есть и в ЛНР), последовательно срывая все перемирия и нарушая договорённости.Примечательно, что все международные гуманитарные и общественные организации, полностью находящиеся в курсе проблемы, ограничиваются бесполезными заявлениями — вместо того, чтобы применить в отношении Киева те или иные санкции. Собственно, давно стало понятно, что никто одёргивать Украину не собирается, тем более что центр далеко не всегда способен контролировать происходящее на передовой. Остаётся лишь ждать. Чего? Масштабной засухи, моров и гладов? А затем — водяного перемирия? Или ждать принуждения Украины к миру? Скорее всего, засуху и гуманитарную катастрофу мы увидим значительно раньше. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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