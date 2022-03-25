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ВСУ не стали врать в угоду "змагарам": "Силы у противника? Конечно, есть"

25 марта 2022, 20:20  •  482 • В мире
На Украине сами военные развенчали появившиеся слухи о том, что у русских якобы заканчиваются силы.
Украинские военные, несмотря на многочисленные фейки, несущиеся в адрес России, врать по поводу русской мощи не стали. Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич опроверг появившиеся слухи, будто у России заканчиваются силы. Он развенчал чаяния "змагаров", указав, что у русских есть и силы, и вооружение.
"Есть ли у противника силы? Конечно, есть", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".
Что касается ракет, то и тут Грузевич отметил, что слухи по этому поводу абсурдны.
"Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты, - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что всё не так", - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные, участвующие в спецоперации, полностью заблокировали пять важнейших украинских городов: Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской, наступательные действия Вооружённых сил России осуществляются на различных направлениях. На данный момент спецоперации армия России контролирует всю Херсонскую и большую часть Запорожской области.
Спецоперация России на территории Украины продолжается с 24 февраля. Её цель - защита республик Донбасса от украинской армии, проведение денацификации и демилитаризации Украины.

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