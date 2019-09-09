ВСУ не прекращают бить по Донбассу и при Зеленском: Мария Захарова представила инфографику нарушений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова исполнила обещание, данное во время интервью главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. Речь шла о нарушении режима перемирия в Донбассе. Мария Захарова обещала предоставить информацию о кличестве нарушений огня со стороны ВСУ, а также ДНР и ЛНР, что и сделала.

Инфографикой Мария Захарова поделилась на личной странице в социальной сети Facebook.

"Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля - середину августа 2019 года", - пояснила дипломат.

Захарова добавила, что ранее о процентном соотношении не один раз говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. А теперь по фактам составлена инфографика. И не стоит говорить о некой тенденции, которая просто прослеживается, добавила Захарова.

"Это уже не тенденция, а система, - сказала Захарова, дав ремарку. - Мы говорили о статистике за 2018 год, но потом решили сделать выкладку на текущий момент, уже при новой власти в Киеве".

Кстати, на этот момент с 2018 годом указал подписчик Марии Захаровой - Петр Мельник.

"Вы на прошлой передаче 25.04.2019 г. обещали Венедиктову опубликовать данные за 2018 год - там совсем иная картина", - сказал мужчина.

Захарова ответила:

"Сделаем и за 2018-й. Но мы договорились с Венедиктовым, что я представлю материалы на текущий момент, уже при новой власти. Чтобы не возвращаться в прошлое".

Фото: www.facebook.com/maria.zakharova.167.