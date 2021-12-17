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ВСУ натаскивают на войну против украинцев

17 декабря 2021, 18:10  •  91 • Украина
В сети появилось «Тактическое задание для учений ВСУ». По плану проведенных мероприятий украинские войска отработали применение вооруженных сил против Закарпатских сепаратистов, которые, по замыслу учений стремятся к разделению территории Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.


Такие шизофренические опасения связаны с тем, что по итогам многочисленных встреч с представителями ЕС и генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом единой позиции по вступлению Украины в НАТО и предоставлению Киеву военной помощи нет. Так же значимой поддержкой не смог заручиться Зеленский и у хозяина Белого дома.

Особое опасение Киева вызывают западные соседи, которые, по его мнению, претендуют на часть украинской территории.

Ни для кого не секрет, что большая часть населения Закарпатья, с учетом политики украинских властей и тяжелейшего экономического положения с удовольствием бы оказались в еврозоне.

Закарпатье это, конечно, не Донбасс. Однако пробуждающееся недовольство проживающих там этнического меньшинства показывает, что проблемы Украины не ограничиваются лишь востоком страны.

После наплевательского отношения к национальным меньшинствам, их желаниям и проблемам, постоянным притеснением со стороны властей и ультраправых организаций, логично, что людям абсолютно безразлично под каким флагом они будут жить дальше, будь то Польша, Венгрия или даже Румыния – главное достойный уровень жизни и возможность работать, с уверенностью смотреть в будущее.



Хочется напомнить, что территория Украины, на протяжении всей своей истории, служила разменной монетой в спорах соседних государств. Разделы украинских земель стали обыденностью, а присоединения происходили с помощью чужой силы и воли. До 1946 года не было периода, когда все земли современной Украины находились хотя бы под властью одного государства. Они всегда были разделены между целым рядом стран – кроме Польши, России, Крымского ханства, Турции и Австрии в судьбе Украины активное участие периодически принимали также Румыния, Венгрия, Турция, Франция, Германия и Чехословакия.

Возможно, имея такой исторический опыт на фоне подобных настроений, и появился подобный план удержания западных территорий. Страшно представить, что будет с Украиной, если Зеленский продолжит «исполнять роль» президента станы. Все идет к тому, что к концу 2022 года, должность «президент Украины» переименуют в «президент Киевской области».

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