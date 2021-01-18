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ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России

18 января 2021, 22:55  •  122 • Украина

Украинская армия семь лет воюет с «извечным врагом» – Россией и соблюдает «международное право», а в обстрелах и нарушении договоренностей ее обвиняют «апологеты русского мира».

Об этом говорится в заявлении ВСУ.


«Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за решение международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов «русского мира», которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны . Особенно цинично это произошло накануне годовщины памяти павших в Донецком аэропорту защитников Украины», – говорится в заявлении.

Эти слова стали ответом на заявление депутата Верховной рады ряда прошлых созывов Елены Бондаренко, которая в эфире телеканала «Наш» назвала ВСУ преступной структурой, воюющей против своего народа и призвала украинскую власть на официальном уровне объявить войну Российской Федерации.

«Мы воюем с теми, кто на эту войну не явился, доказать присутствие регулярных, как нам постоянно рассказывают, войск невозможно и до сих пор нет никаких доказательств. А вот доказательства того, что собственные Вооруженные Силы (ведут) вооруженные обстрелы, к сожалению, есть…

Армия использовалась против собственного народа, что запрещено любым нормальным, вразумительным государством. У нас до сих пор армия там, на востоке воюет, у нас АТО объявили в самом начале. Теперь это Операция объединенных сил, а армия тут причем? Это же прямое нарушение присяги любым военным, который там находится. Вы понимаете, что из нашей украинской армии сделали преступницу. Любой, кто сейчас носит погоны, по сути своей, по морали и по закону – это преступники в нашей стране», – заявила Бондаренко.

Напомним, ранее на Украине неоднократно звучали заявления о незаконности так называемой антитеррористической операции на Донбассе. Адвокат находящегося под уголовным делом экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов говорил о том, что эксперты Генпрокуратуры сделали вывод о незаконности применения ВСУ в конфликте на Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в войне.

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