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ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
04 ноября 2021, 08:45 • 42 • Украина
Международная миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение Киевом Минских соглашений, выразившееся в перемещении батальона танков Т-72 ВСУ в направлении Горловки.
Мониторинговая группа ОБСЕ, прибывшая к линии соприкосновения после обстрела, отметила выдвижение в сторону Горловки 24 танков Т-72 ВСУ. По ее данным еще 31 октября этот танковый батальон находился на железнодорожной станции Константиновка, которая расположена в 20 км от линии фронта. Утром 2 ноября эти же танки оказались в 10 км от передовых позиций перед Горловкой и близлежащими населенными пунктами. То есть, эти данные говорят о подготовке ВСУ к штурму города.
По отчету мониторинговой миссии ОБСЕ, танковый батальон прибыл в Константиновку 31 октября, где была начата их разгрузка. Далее он должен был проследовать к месту отстоя, но так там и не появился, зато часть бронетехники была замечена в районе железнодорожной станции Дилеевка.
Кроме того, согласно опубликованным местными жителям видео, ВСУ направили на Донбасс эшелон с артиллерийскими орудиями «МСТА-Б». Судя по переброске Киевом к линии фронта тяжелого вооружения, в ближайшее время стоит ждать обострения обстановки и даже возможно начала наступления ВСУ.
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