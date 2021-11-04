ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72

Международная миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение Киевом Минских соглашений, выразившееся в перемещении батальона танков Т-72 ВСУ в направлении Горловки.Мониторинговая группа ОБСЕ, прибывшая к линии соприкосновения после обстрела, отметила выдвижение в сторону Горловки 24 танков Т-72 ВСУ. По ее данным еще 31 октября этот танковый батальон находился на железнодорожной станции Константиновка, которая расположена в 20 км от линии фронта. Утром 2 ноября эти же танки оказались в 10 км от передовых позиций перед Горловкой и близлежащими населенными пунктами. То есть, эти данные говорят о подготовке ВСУ к штурму города.По отчету мониторинговой миссии ОБСЕ, танковый батальон прибыл в Константиновку 31 октября, где была начата их разгрузка. Далее он должен был проследовать к месту отстоя, но так там и не появился, зато часть бронетехники была замечена в районе железнодорожной станции Дилеевка.Кроме того, согласно опубликованным местными жителям видео, ВСУ направили на Донбасс эшелон с артиллерийскими орудиями «МСТА-Б». Судя по переброске Киевом к линии фронта тяжелого вооружения, в ближайшее время стоит ждать обострения обстановки и даже возможно начала наступления ВСУ.