ВСУ нанесли миномётный удар по окраинам Горловки и Донецка

Украинские боевики нанесли миномётный удар по окраинам Горловки и Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что с 5:20 до 6:20 утра по московскому времени по окраинам двух крупнейших городов республики было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров.

Отметим, что в последнее время в Донбассе растёт уровень напряжённости. Продолжают гибнуть мирные жители.

Так, по данным представительства республики в СЦКК, на днях ВСУ нанесли по Донецку удар с применением крупнокалиберных миномётов, АГС, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия. Под обстрелом боевиков оказались Донецк, Старомихайловка, Лозовое, Весёлое и Ясное.

По предварительной информации наблюдателей, в результате обстрела ВСУ погиб мужчина 1962 года рождения.

Обстрелы продолжились и утром 16 апреля: украинские военные били по окраинам Донецка. Власти Донбасса вынуждены были экстренно запросить созыв контактной группы.