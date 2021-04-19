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ВСУ нанесли миномётный удар по окраинам Горловки и Донецка
19 апреля 2021, 10:20 • 125 • Политика
Украинские боевики нанесли миномётный удар по окраинам Горловки и Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что с 5:20 до 6:20 утра по московскому времени по окраинам двух крупнейших городов республики было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров.
Отметим, что в последнее время в Донбассе растёт уровень напряжённости. Продолжают гибнуть мирные жители.
Так, по данным представительства республики в СЦКК, на днях ВСУ нанесли по Донецку удар с применением крупнокалиберных миномётов, АГС, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия. Под обстрелом боевиков оказались Донецк, Старомихайловка, Лозовое, Весёлое и Ясное.
По предварительной информации наблюдателей, в результате обстрела ВСУ погиб мужчина 1962 года рождения.
Обстрелы продолжились и утром 16 апреля: украинские военные били по окраинам Донецка. Власти Донбасса вынуждены были экстренно запросить созыв контактной группы.
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