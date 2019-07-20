ВСУ нанесли минометный удар по Донбассу: в Первомайске погибла женщина, еще семь человек получили ранения

Вечером, 20 июля, Вооруженные силы Украины открыли огонь по прифронтовому городу Первомайск Луганской Народной Республики. В результате минометного обстрела – погибла мирная жительница, еще семь человек получили ранения, среди пострадавших дети трех и 14 лет. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Трехлетняя девочка доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы, - уточнили в ведомстве.

По сообщению правоохранителей, сейчас Первомайск полностью обесточен.

Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко

Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня, вышедшие из-под контроля вооруженные формирования Украины продолжают геноцид мирных жителей Донбасса, - говорит Осадчий. - Так, сегодня в 19:15, боевики из 54-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) по прямому приказу преступника Майстренко подвергли обстрелу из миномётов калибра 120 миллиметров и гранатомётов различных видов город Первомайск.

По уточненным данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела мирных кварталов города получил повреждения жилой дом по адресу квартал 40 лет Победы, 11.

От тяжёлых осколочных ранений скончалась Елена Григорьевна Б. 1965 года рождения.

Также получили ранения семь мирных жителей, пять женщин и двое мужчин, в том числе дети в возрасте трех и 14 лет.

- Сейчас ВСУ наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего верховного главнокомандующего, договорившегося о перемирии. Украинской военной хунте, находящейся у власти в ВСУ не выгоден мир на Донбассе, - говорит представитель оборонного ведомства ЛНР. - Для украинских палачей преступления такого рода стали нормой, в преддверии введения перемирия обстрелы населённых пунктов Республики только увеличиваются. Призываем украинских карателей и оказать давление на официальный Киев, провести тщательное разбирательство по факту случившегося и сурово наказать виновных.

В Докучаевске поврежден газопровод

Об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ сообщили и Донецкой Народной Республике. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о целенаправленном огне по жилым кварталам Докучаевска.

- Вооруженные формирования открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением вооружения боевых бронированных машин, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении СЦКК. - В результате обстрела зафиксировано повреждение газопровода низкого давления по адресу: улица Крепко, 13.

По предварительной информации жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Киевские силовики открыли огонь по населенным пунктам республик Донбасса за несколько часов до начала «Летнего перемирия», которое вступает в силу в 00.01 21 июля.

Напомним, что сегодня в командовании Народных милиций ДНР и ЛНР заявили о полной готовности к выполнению мер по прекращению огня.

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