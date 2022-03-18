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ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО

18 марта 2022, 00:45  •  124 • Политика
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю из ракетной установки "Точка-У". От украинских ракет чудом спасла система ПВО, которая смогла защитить город.
Одна ракета сбита на подлёте, однако она всё равно смогла создать разрушения. Осколки сбитого снаряда перебили газопровод высокого напряжения. Вторая ракета была отклонена от курса и упала вне зоны жилой застройки, сообщает Telegram-канал Open Ukraine.
Есть также сообщения о третьей ракете. Удалось ли её сбить или отклонить - неизвестно.
Это уже третий раз за неделю, когда украинская армия использует ракетную систему "Точка-У" для обстрела жилых кварталов. В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, убив 20 человек. Во вторник - по Макеевке. Сведений о погибших не поступало, однако было много раненых.
Президент России Владимир Путин назвал обстрел жилых районов из "Точки-У" кровавым терактом. В ООН в четверг заявили о необходимости расследования этих случаев.
Напомним, что 26 февраля русская армия установила полный контроль над Мелитополем. Военнослужащие предпринимают все меры для того, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и исключить провокации со стороны украинских спецслужб и националистов.
24 февраля Россия начала военную операцию, цели которой - защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В настоящее время силы ДНР и ЛНР продвигаются вперёд с целью взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, а русские войска блокируют крупнейшие украинские города

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