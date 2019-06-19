ВСУ нанесли артудар по центру прифронтового района Донецка

Массированный обстрел центра прифронтового Петровского района Донецка начался 19 июня в 4.50. Об этом корреспонденту «КП» рассказали местные сторожили.

- Только в 4.00 закончился комендантский час, как менее чем через час у нас стало «горячо». Такого не было с лета 2014 года, когда по Петровке ездили украинские диверсанты с минометами в салоне. Они стреляли куда ни попадя и сразу же скрывались.

По словам жителей, не исключено, что и в этот раз было что-то подобное. Они не слышали самих прилетов, а только разрывы.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) эту информацию опровергли, озвучив калибры орудий, которые использовали ВСУ – 120 и 122 миллиметра. Да, такие пушки ни в салон, ни в багажник не поместятся.

- Неужели с подачи Зеленского начинается активная фаза боевых действий? – переглядываются мужики возле магазина.

Всюду в воздухе витает напряжение. Люди отвыкли от взрывов в центре Петровки.

- Обострение у нас произошло буквально две-три недели назад, - рассказал «КП» глава администрации Петровско района Донецка Максим Жуковский. – На прошлой неделе ранило двух мирных жителей. Женщину из Александровки и мужчина из поселка шахты «Трудовская». Слава Богу, им удалось вовремя оказать первую медицинскую помощь, госпитализировать в близлежащую горбольницу № 14 и сейчас они уже идут на поправку.

Глава Петровского района Максим Жуковский рассказал о последствиях обстрелаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Максим Михайлович назвал массированный обстрел ВСУ, длившийся порядка сорока минут, терактом. По данным СЦКК, украинские военные формирования в общей сложности выпустили 110 снарядов калибром 122 миллиметра и 52 мины калибром 120 миллиметров.

- В Петровском районе пострадала детская городская клиническая больница № 4, плавательный бассейн «Петровский», рельсовый путь в районе военизированной горноспасательной части, десять частных домой и один – муниципальный, линии электропередач, газоснабжения, - рассказал нам Жуковский, добавив, что железнодорожные ремонтники и коммунальщики уже завершили восстановительные работы.

Сейчас ответственные службы составляют акты на восстановление разрушенных инфраструктуры и жилья. Пострадавшим помогут стройматериалами и рабочей силой.

Разрушения детской больницы, расположенной недалеко от парка Петровского, мне показал ее главный врач Валентина Назаркина.

Взрывной волной повредило крышу на котельной деткой больницы №4Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Нас спасло дерево, - показывает на развороченный его ствол Валентина Борисовна. – На больницу посыпались осколки снаряда, прилетевшего со стороны Красногоровки (этот подконтрольный Украине городок находится примерно в пяти километрах. – Авт.).

Рядом во дворе в асфальте несколько воронок. С крыши котельной сполз шифер. Взрывной волной выведена из строя одна из стиральных машин с центрифугой. Чудом никто не пострадал.

Кстати, в 2014 году эту детскую больницу ВСУ разрушили полностью.

Осколки посекли и фасад здания детской больницыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дерево, спасшее здание больницы от более серьезных разрушенийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поблизости находится еще один пострадавший от артобстрела объект – плавательный бассейн «Петровский». В остекление ультрасовременного комплекса угодили три крупных осколка.

Внутри полно людей.

- Утренний обстрел не сказался на посещении бассейна, - рассказали мне его сотрудники. – Сейчас к нам в основном ходят дети из летних лагерей.

Осколки продырявили фасад бассейна на ПетровкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Осколки продырявили фасад бассейна на ПетровкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВСУ ударили не только по центру Петровки. Снаряды ложились и на территории шахты им. Челюскинцев. Взрывной волной был выведен вентилятор, проветривающий подземные выработки угледобывающего предприятия.

По нашим данным, тогда под землей находилось 50 шахтеров; всем им удалось выйти на поверхность без помощи горноспасателей.

Уже известны виновники обстрела Петровского района. Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что артобстрел из тяжелых орудий и минометов вели военнослужащие 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя. Их неоднократно уличали в обстрелах, которые оборачивались ранениями и гибелью мирных жителей.