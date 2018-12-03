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ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди
03 декабря 2018, 17:09 • 199 • Украина
Вооружённые силы Украины в связи с введением в стране военного положения приступили к сборам оперативного резерва военнообязанных первой очереди.
@GeneralStaff.ua Facebook
«Сегодня, 3 декабря, в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Отмечается, что они продлятся до 20 суток, чтобы все смогли вернуться домой до католического Рождества.
На полигонах в Херсонской и Запорожской областях пройдут бригадные тактические учения, указывается в пресс-релизе. В учебных центрах создают необходимые бытовые условия для военных.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в областях, где объявлено военное положение, пройдут учебные сборы с резервом первой очереди.
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