Официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что было уничтожено почти три тысячи объектов.

В России сообщили об уничтожении военных объектов на Украине. Информацию об этом озвучили в Минобороны России. За минувшие сутки, уточнил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, оперативно-тактической авиацией поражены 68 объектов.

Противник лишился двенадцати пунктов материально-технического обеспечения, а также трёх ракетных комплексов "Оса".

Кроме того, потери есть и в авиации ВСУ. В частности, средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе МиГ-29, а также три БПЛА "Байрактар ТБ-2" и ракету "Точка-У".

Успехи русских бойцов, задействованных в спецоперации, вызывают ярость со стороны неонацистов. В Минобороны сообщили, что наёмники предпринимают атаки на медиков и реанимобили.