Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
Главная / В мире

ВСУ лишились тысяч объектов военной инфраструктуры - Минобороны

10 марта 2022, 21:40  •  120 • В мире
Официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что было уничтожено почти три тысячи объектов.
В России сообщили об уничтожении военных объектов на Украине. Информацию об этом озвучили в Минобороны России. За минувшие сутки, уточнил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, оперативно-тактической авиацией поражены 68 объектов.
Противник лишился двенадцати пунктов материально-технического обеспечения, а также трёх ракетных комплексов "Оса".
Кроме того, потери есть и в авиации ВСУ. В частности, средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе МиГ-29, а также три БПЛА "Байрактар ТБ-2" и ракету "Точка-У".
Успехи русских бойцов, задействованных в спецоперации, вызывают ярость со стороны неонацистов. В Минобороны сообщили, что наёмники предпринимают атаки на медиков и реанимобили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


120
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 15:20
"Вы что, совсем?": Беженцы с Украины потрясли Европу хамством. Признания местных
07 марта 2022, 21:15
«Ущерб американцам и их союзникам»: к чему может привести возможный запрет США на импорт нефти из России
08 марта 2022, 01:25
Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике
10 марта 2022, 16:25
У границы Белоруссии "засекли" наёмников. Лукашенко отдал распоряжение
10 марта 2022, 18:10
Русский переводчик за секунду решил дилемму комика из США: "Россия не моргнёт"
10 марта 2022, 08:10
«Враждебная вакханалия»: как развивается ситуация вокруг санкций против России на энергорынке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 23:45
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
04 марта 2022, 16:55
Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.