|
ВСУ лишились тысяч объектов военной инфраструктуры - Минобороны
10 марта 2022, 21:40 • 120 • В мире
Официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что было уничтожено почти три тысячи объектов.
В России сообщили об уничтожении военных объектов на Украине. Информацию об этом озвучили в Минобороны России. За минувшие сутки, уточнил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, оперативно-тактической авиацией поражены 68 объектов.
Противник лишился двенадцати пунктов материально-технического обеспечения, а также трёх ракетных комплексов "Оса".
Кроме того, потери есть и в авиации ВСУ. В частности, средства противовоздушной обороны ликвидировали в воздухе МиГ-29, а также три БПЛА "Байрактар ТБ-2" и ракету "Точка-У".
Успехи русских бойцов, задействованных в спецоперации, вызывают ярость со стороны неонацистов. В Минобороны сообщили, что наёмники предпринимают атаки на медиков и реанимобили.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2022, 23:45
|
04 марта 2022, 16:55
|
06 марта 2022, 06:50
|
06 марта 2022, 22:00
|
08 марта 2022, 14:50
|
06 марта 2022, 17:55
|
10 марта 2022, 10:35