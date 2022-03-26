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ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
26 марта 2022, 13:15 • 389 • Политика
В Минобороны России сообщили о том, как в ходе спецоперации на Украине с помощью высокоточных крылатых ракет морского базирования "Калибр" был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в Житомирской области, а "Ониксом" - база горючего в районе Николаева.
Свежей информацией о том, как проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, поделился со СМИ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что сразу несколькими высокоточными крылатыми ракетами Вооружённые силы Украины были лишены части своего арсенала и топлива.
В частности, в течение дня высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в Житомирской области.
А одной высокоточной крылатой ракетой "Оникс" хватило для того, чтобы уничтожить базу горючего в районе Николаева. Именно с неё, по словам русского генерала, группировка ВСУ в южной части Украины получала топливо.
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