ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет

В Минобороны России сообщили о том, как в ходе спецоперации на Украине с помощью высокоточных крылатых ракет морского базирования "Калибр" был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в Житомирской области, а "Ониксом" - база горючего в районе Николаева.

Свежей информацией о том, как проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, поделился со СМИ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что сразу несколькими высокоточными крылатыми ракетами Вооружённые силы Украины были лишены части своего арсенала и топлива.

В частности, в течение дня высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением ВСУ в Житомирской области.

А одной высокоточной крылатой ракетой "Оникс" хватило для того, чтобы уничтожить базу горючего в районе Николаева. Именно с неё, по словам русского генерала, группировка ВСУ в южной части Украины получала топливо.