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ВСУ хотели "освободить" Крым в марте 2014 года, но побоялись

29 мая 2019, 01:09  •  16 • В России

Есть такой «убойный» аргумент для любой дискуссии с украинскими патриотами: «На Донбассе ВСУ воюет уже 5 лет с российской армией, хотя никто ее толком не видел. Но, почему ВСУ никогда не воевали с российской армией в Крыму, которая находится там открыто?». Впервые, с 2014 года, появилось хоть какое-то смутное объяснение этого парадокса.

Оказывается, 1 марта 2014 года, ВСУ начали операцию «по разблокированию Крыма». Рассказывает начальник Генерального штаба Владимир Замана:

- Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — с горечью сказал отставной украинский полководец.

Экс-начальник. Генштаба - главнокомандующий вооруженными силами Украины Владимир Замана.

К сожалению, всей правды мы по-прежнему не знаем. По словам Владимира Замана, кто-то неизвестный отдал приказ прекратить операцию. Отдал приказ устно, потому что никаких документов об отмене операции начштаба не видел. С таким же успехом, в Генштаб могли позвонить Вован с Лексусом и спасти Крым.

Объективно, самолетам с украинскими десантниками негде было приземлиться в Крыму, даже если бы они долетели до какого-нибудь более-менее крупного аэродрома. Большинство аэродромов, где все годы независимости хозяйничали украинцы, были запущены или даже испорчены, как «Багерово», способный принимать тяжелые бомбардировщики, если бы плиты аэродромного покрытия не украли сами же украинские военные. В Гвардейском с развала СССР базировалась армия России. ИЛ-76 могли теоретически принять в гражданском аэропорту Симферополя, правда, он давным-давно находился под контролем «вежливых» и «невежливых» военных с прилегающей к нему авиабазы «Гвардейское». Над уникальным испытательным комплексом «Нитка» с конца февраля дежурила российская авиация – почему-то в Турции страшно переживали по этому поводу. Могли принять в Бельбеке, но вот незадача, с 28 февраля он был заблокирован «вежливыми», проукраинские военные были вооружены дубинками и саперными лопатками – к «оружейкам» их просто не подпускали. Внутри авиабазы, как выяснили корреспонденты КП работавшие тогда в Крыму, был не просто «разброд и шатание», большинство военнослужащих хотело в Россию! Некому было принимать украинские десанты, если бы они вообще долетели до материковой части полуострова. На побережье и на перешейке их ждали наши ПВО. Именно 1 марта 2014 года президент России обратился в Совет Федераций за разрешением использовать вооруженные силы за пределами границ РФ. И, разумеется, это разрешение тут же получил. Со всеми вытекающими для потенциальных агрессоров.

Поэтому, чтобы сейчас не рассказывали отставные генералы, лезть в Крым они просто побоялись. Точнее – «грамотно оценили свои силы». А потом было поздно, во всех смыслах – военных и юридических.

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