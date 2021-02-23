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ВСУ готовятся штурмовать города: Украинский генерал рассказал о подготовке
23 февраля 2021, 08:00 • 25 • В мире
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов. Однако украинский генерал не стал уточнять, какие города могут подвергнуться нападению.
Украинские военные с прошлого года вели подготовку к штурму городов. Детали подготовительной миссии раскрыл главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.
По его словам, все боевые военные части отрабатывали наступательную операцию.
Отмечается, что речь идёт о штурме городов, правда, о каких именно населённых пунктах говорится, Хомчак не уточнил.
По словам главнокомандующего ВСУ, такая подготовка была необходима бойцам, чтобы быть готовым ко всем вариантам развития ситуации.
Ранее в СНБО Украины сообщили о пяти сценариях развития ситуации в Донбассе. Впрочем, раскрывать, что это за сценарии, официальный Киев не стал. Как отметили в МИД Незалежной, сейчас сценарий Украины можно условно назвать "Плохой мир лучше, чем хорошая война".
Глава ведомства Дмитрий Кулеба также указал, что для достижения мира в регионе Минский переговорный процесс следует использовать по максимуму.
Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе. На комбата Народной милиции республики совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из миномётов.
Как отметил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, ситуация в регионе остаётся сложной, власти Украины держат курс на эскалацию конфликта, передаёт РИА "Новости".
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