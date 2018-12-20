Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия требует от Украины, Грузии и Молдавии пресечь нелегальную миграцию ...
"Руководствуясь принципами гуманности": Путин помиловал пять человек
Владимир ПУТИН: «Мы наблюдём сейчас развал международной системы сдерживания гон...
Экономика, «новая» украинская церковь и стратегический паритет: о чём говорил Пу...
Главная / В мире

ВСУ готовятся наступать: Разведка Донбасса обнаружила гаубицы близ линии соприкосновения

20 декабря 2018, 22:24  •  76 • В мире
На северном участке линии разграничения сторон в Донбассе отмечается подготовка ВСУ к наступлению. По данным разведки ДНР, позиции украинских военных усилены 12 гаубицами "Акация".
Вооруженные силы Украины в районе линии разграничения в Донбассе активно продолжают подготовку к наступлению. Так, разведкой зафиксировано усиление группировки артиллерией.
Речь идёт о 12 гаубицах "Акация" самоходного дивизиона 93-й бригады, появившихся в 16 километрах от линии соприкосновения на северной окраине Очеретино. Об этом сообщил 20 декабря начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.
Еще ближе, всего в четырех километрах от линии соприкосновения, сконцентрирован 3-й батальон 93-й механизированной бригады. Также позиции ВСУ усилены недалеко от Новосёловки-2 и Андреевки, добавил Безсонов.
Незадолго до этого поступили данные разведки о том, что под Горловкой наблюдается концентрация техники ВСУ. Здесь также была проведена тренировка по ведению огня из РСЗО и тяжёлой артиллерии.
Не исключено, что 25-26 декабря украинские силовики попытаются пойти в наступление. Это подтверждают данные разведки республик Донбасса. Причём произойти это может именно на горловском направлении: здесь уже сосредоточено более 20 тысяч украинских военнослужащих, сообщает ДАН.
Напомним, в среду, 19 декабря, украинская сторона сорвала переговоры о временном перемирии, которое планировалось начать с 22 декабря. Как сообщили в ДНР, во время заседания украинские делегаты покинули зал переговоров.
Тем же вечером украинские вооружённые формирования нанесли массированный миномётный удар по посёлку Старомихайловка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
20 декабря 2018, 15:39
Биатлон и геополитика: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об атаках на российский спорт
20 декабря 2018, 02:54
В британском городе Порт-Толбот ночью появилось новое граффити Бэнкси
20 декабря 2018, 09:09
«Лоббистские уловки»: в конгрессе США спрогнозировали затраты на обновление парка боевых самолётов до 2050 года

19 декабря 2018, 23:39
"Обращаются с ними по-садистски, как с материалом": Журналист о содержании пленённых на Украине
20 декабря 2018, 22:24
В СБУ заявили о задержании трёх групп "российских разведчиков"
20 декабря 2018, 09:24
Условиями "спасения "Русала" заинтересовались демократы в Сенате США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине ...
20 декабря 2018, 02:54
Одиозная депутат Люся Штейн поддержала сбор денег для украинских боевиков
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт об...
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о д...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
17 декабря 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.12.18
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.