На северном участке линии разграничения сторон в Донбассе отмечается подготовка ВСУ к наступлению. По данным разведки ДНР, позиции украинских военных усилены 12 гаубицами "Акация".

Вооруженные силы Украины в районе линии разграничения в Донбассе активно продолжают подготовку к наступлению. Так, разведкой зафиксировано усиление группировки артиллерией.

Речь идёт о 12 гаубицах "Акация" самоходного дивизиона 93-й бригады, появившихся в 16 километрах от линии соприкосновения на северной окраине Очеретино. Об этом сообщил 20 декабря начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.

Еще ближе, всего в четырех километрах от линии соприкосновения, сконцентрирован 3-й батальон 93-й механизированной бригады. Также позиции ВСУ усилены недалеко от Новосёловки-2 и Андреевки, добавил Безсонов.

Незадолго до этого поступили данные разведки о том, что под Горловкой наблюдается концентрация техники ВСУ. Здесь также была проведена тренировка по ведению огня из РСЗО и тяжёлой артиллерии.

Не исключено, что 25-26 декабря украинские силовики попытаются пойти в наступление. Это подтверждают данные разведки республик Донбасса. Причём произойти это может именно на горловском направлении: здесь уже сосредоточено более 20 тысяч украинских военнослужащих, сообщает ДАН.

Напомним, в среду, 19 декабря, украинская сторона сорвала переговоры о временном перемирии, которое планировалось начать с 22 декабря. Как сообщили в ДНР, во время заседания украинские делегаты покинули зал переговоров.

Тем же вечером украинские вооружённые формирования нанесли массированный миномётный удар по посёлку Старомихайловка.