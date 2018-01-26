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ВСУ готовятся к штурму Горловки
26 января 2018, 18:24 • 214 • Политика
В настоящий момент украинские каратели ведут разминирование подступов к городу. Его штурм может совпасть с началом Конгресса национального единства Сирии в Сочи.
Со вчерашнего дня соцсети пестрят сообщениями о скором обострении ситуации в Горловке. По некоторым данным, ВСУ готовятся к масштабному наступлению в окрестностях данного населенного пункта накануне сирийского Конгресса национального единства в Сочи.
Уже сейчас в предместьях города слышны выстрелы. Так, к примеру, корреспондент телеканала Царьград на месте событий сообщает о столкновении ополченцев ДНР и украинских карателей в расположенном неподалеку от Горловки поселке Красный Партизан. Бой произошел 24 января, со стороны ДНР погибло двое ополченцев.
Насколько известно нашему журналисту, ВСУ уже начали разминировать подступы к городу, что может означать скорый штурм Горловки. Ополченцы готовятся в случае нужды встретить украинское наступление во всеоружии.
Сообщения жителей Горловки в соцсетях также подтверждают версию того, что режим тишины в Горловке вскоре может окончательно рухнуть. Еще вчера один из них написал о начале разминирования ВСУ серой зоны на подступах к Горловке. Сегодня он же сообщил о "глухих раскатах", идущих к городу с юго-западного направления, из селений Красный Партизан и Верхнеторецк.
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