ВСУ готовят атаки на мариупольском и горловском направлениях • 38 • Украина

За прошедшие сутки зафиксировано четыре нарушения Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника.



На донецком направлении боевики 58 бригады по приказу военного преступника Кащенко с позиций в районе н.п. Опытное обстреляли из крупнокалиберной артиллерии район н.п. Минеральное, выпустив восемь 152-мм снарядов.



Боевики 54 бригады по приказу военного преступника Майстренко с позиций в районе н.п. Красногоровка обстреляли из крупнокалиберных пулеметов район н.п. Старомихайловка.



На мариупольском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского с позиций в районе н.п. Богдановка обстреляли из 120-мм миномётов район н.п. Стыла, выпустив пять мин.



Боевики 128 бригады по приказу военного преступника Гончарука с позиций в районе н.п. Лебединское обстреляли из СПГ район н.п. Саханка пятью гранатами.



Украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.



В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение вооружения и военной техники украинских вооруженных формирований вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории:



Из состава 128 огшбр:



► одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 в жилом районе н.п. Мариуполь.



По данным нашей разведки, в штабе «ООС» проводится активная работа по планированию огневых провокаций на линии боевого соприкосновения.



Отмечается работа офицеров 74 отдельного разведывательного батальона на позициях 93 и 128 бригад в зоне «ООС» для оценки районов проведения провокаций на мариупольском направлении.



К тому же, в штабе ОТГ «Восток» приступили к планированию применения сил и средств прибывшей в зону «ООС» 55 артиллерийской бригады на горловском направлении.



Вероятнее всего, командование «ООС» планирует продолжить попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, в том числе обстреливая населенные пункты.



Настоятельно рекомендуем украинскому командованию отказаться от своих преступных намерений, так как акты агрессии не останутся без соответствующей реакции.



Нам продолжает поступать информация о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне «ООС». В большинстве случаев это связано с нарушением уставных взаимоотношений, регулярными денежными поборами, игнорированием командирами бригад выполнения своих обязанностей по контролю дел в подразделениях, а также некачественным вещевым, продовольственным и медицинским обеспечением. Вследствие чего в подразделениях процветает наркомания и алкоголизм, а также многочисленные факты самовольного оставления мест службы и боевых позиций.



Так, от наших источников в ОТГ «Восток» стало известно о совместном проведении силами Нацгвардии и военной службы правопорядка поисковых мероприятий в связи с самовольным оставлением расположения 128 бригады сержантом Косыревым.



Боевик проходил службу на должности старшего солдата гранатометного отделения 1 горно-штурмового батальона и неоднократно обращался к командованию о необходимости его вывода из зоны «ООС» по причине возникших семейных проблем.



К тому же известно, что Косырев покинул боевые позиции с личным оружием и боеприпасами еще 30 октября, а в штаб ОТГ было доложено только 4 ноября, что свидетельствует о попытках скрыть данный факт от вышестоящего командования.



В ходе разбирательства по данному факту и опроса сослуживцев сбежавшего боевика выяснилось, что среди личного состава 128 бригады распространены мнения о том, что побеги продолжатся в связи с задержкой ротации подразделений соединения из зоны «ООС».



Подобное положение дел наблюдается и в других соединениях и воинских частях. На фоне многочисленных заявлений официальных лиц и военачальников Украины о высокой боеспособности Вооруженных сил страны наблюдается усиление нежелания самих украинских военнослужащих продолжать военную службу.



В частности, по данным источников в оперативном командовании «Юг», на прошлой неделе была проведена комплексная проверка по оценке морально-психологического состояния военнослужащих подчиненных соединений и воинских частей, которая показала, что более 70% украинских военных не готовы выполнять свой воинский долг в случае начала крупномасштабных боевых действий.



Отмечается, что проводимое анонимное анкетирование в 56 омпбр, подразделения которой находятся на полигоне «Широкий Лан» Николаевской области перед убытием в зону «ООС», показало, что военнослужащих уже не привлекают обещания командования о своевременных выплатах «боевых» надбавок. Также значительное недовольство украинских военных вызывают постоянные задержки ротации из зоны «ООС».



Подвергая опасности жителей прифронтовых районов, противник продолжает минирование местности.



В связи с чем, жители н.п. Тарамчук были вынуждены самостоятельно обратиться в британо-американскую благотворительную некоммерческую организацию «ХАЛО ТРАСТ», занимающуюся обезвреживанием наземных мин, с просьбой провести разминирование лесополосы, примыкающей к югу поселка.



Откликнувшись на заявку местных жителей, гражданские саперы «Хало Траста» приступили к разминированию в указанном районе. Во время работы к ним подъехал военный грузовик 46 штурмового батальона «Донбасс», вышедшие из него боевики, угрожая оружием, потребовали прекратить работы по разминированию местности. В связи с этим представители «Хало Траст» были вынуждены прекратить работы и покинуть район.



За прошедшие сутки зафиксировано четыре нарушения Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны противника.На донецком направлении боевики 58 бригады по приказу военного преступника Кащенко с позиций в районе н.п. Опытное обстреляли из крупнокалиберной артиллерии район н.п. Минеральное, выпустив восемь 152-мм снарядов.Боевики 54 бригады по приказу военного преступника Майстренко с позиций в районе н.п. Красногоровка обстреляли из крупнокалиберных пулеметов район н.п. Старомихайловка.На мариупольском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского с позиций в районе н.п. Богдановка обстреляли из 120-мм миномётов район н.п. Стыла, выпустив пять мин.Боевики 128 бригады по приказу военного преступника Гончарука с позиций в районе н.п. Лебединское обстреляли из СПГ район н.п. Саханка пятью гранатами.Украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы режима тишины путем задействования координационного механизма.В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение вооружения и военной техники украинских вооруженных формирований вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории:Из состава 128 огшбр:► одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 в жилом районе н.п. Мариуполь.По данным нашей разведки, в штабе «ООС» проводится активная работа по планированию огневых провокаций на линии боевого соприкосновения.Отмечается работа офицеров 74 отдельного разведывательного батальона на позициях 93 и 128 бригад в зоне «ООС» для оценки районов проведения провокаций на мариупольском направлении.К тому же, в штабе ОТГ «Восток» приступили к планированию применения сил и средств прибывшей в зону «ООС» 55 артиллерийской бригады на горловском направлении.Вероятнее всего, командование «ООС» планирует продолжить попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, в том числе обстреливая населенные пункты.Настоятельно рекомендуем украинскому командованию отказаться от своих преступных намерений, так как акты агрессии не останутся без соответствующей реакции.Нам продолжает поступать информация о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских боевиков в зоне «ООС». В большинстве случаев это связано с нарушением уставных взаимоотношений, регулярными денежными поборами, игнорированием командирами бригад выполнения своих обязанностей по контролю дел в подразделениях, а также некачественным вещевым, продовольственным и медицинским обеспечением. Вследствие чего в подразделениях процветает наркомания и алкоголизм, а также многочисленные факты самовольного оставления мест службы и боевых позиций.Так, от наших источников в ОТГ «Восток» стало известно о совместном проведении силами Нацгвардии и военной службы правопорядка поисковых мероприятий в связи с самовольным оставлением расположения 128 бригады сержантом Косыревым.Боевик проходил службу на должности старшего солдата гранатометного отделения 1 горно-штурмового батальона и неоднократно обращался к командованию о необходимости его вывода из зоны «ООС» по причине возникших семейных проблем.К тому же известно, что Косырев покинул боевые позиции с личным оружием и боеприпасами еще 30 октября, а в штаб ОТГ было доложено только 4 ноября, что свидетельствует о попытках скрыть данный факт от вышестоящего командования.В ходе разбирательства по данному факту и опроса сослуживцев сбежавшего боевика выяснилось, что среди личного состава 128 бригады распространены мнения о том, что побеги продолжатся в связи с задержкой ротации подразделений соединения из зоны «ООС».Подобное положение дел наблюдается и в других соединениях и воинских частях. На фоне многочисленных заявлений официальных лиц и военачальников Украины о высокой боеспособности Вооруженных сил страны наблюдается усиление нежелания самих украинских военнослужащих продолжать военную службу.В частности, по данным источников в оперативном командовании «Юг», на прошлой неделе была проведена комплексная проверка по оценке морально-психологического состояния военнослужащих подчиненных соединений и воинских частей, которая показала, что более 70% украинских военных не готовы выполнять свой воинский долг в случае начала крупномасштабных боевых действий.Отмечается, что проводимое анонимное анкетирование в 56 омпбр, подразделения которой находятся на полигоне «Широкий Лан» Николаевской области перед убытием в зону «ООС», показало, что военнослужащих уже не привлекают обещания командования о своевременных выплатах «боевых» надбавок. Также значительное недовольство украинских военных вызывают постоянные задержки ротации из зоны «ООС».Подвергая опасности жителей прифронтовых районов, противник продолжает минирование местности.В связи с чем, жители н.п. Тарамчук были вынуждены самостоятельно обратиться в британо-американскую благотворительную некоммерческую организацию «ХАЛО ТРАСТ», занимающуюся обезвреживанием наземных мин, с просьбой провести разминирование лесополосы, примыкающей к югу поселка.Откликнувшись на заявку местных жителей, гражданские саперы «Хало Траста» приступили к разминированию в указанном районе. Во время работы к ним подъехал военный грузовик 46 штурмового батальона «Донбасс», вышедшие из него боевики, угрожая оружием, потребовали прекратить работы по разминированию местности. В связи с этим представители «Хало Траст» были вынуждены прекратить работы и покинуть район. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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