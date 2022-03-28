ВСУ дошли до шантажа детьми: Первые угрозы уже пошли

Украинские националисты стали угрожать детям и требовать, чтобы взрослые выходили на протест против русских. Об этом рассказал глава Херсонской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Умеров сообщил, что ВСУ звонят крымским татарам и угрожают расправой над их детьми, если те не выйдут на улицы и не начнут протесты против русских.

Угрожают людям расправой над их детьми, которые проходят обучение в городах Украины, которые ещё не освободили от нацистов,

- написал Умеров в своём телеграм-канале.

Он призвал обезопасить детей, а также ни в коем случае не выходить на протестные акции. Звонки, которые поступали людям от нацистов, записаны. В дальнейшем эти записи станут основанием для возбуждения новых уголовных дел.

Держитесь, осталось немножко. Скоро вся Украина будет освобождена,

- подытожил Эйваз Умеров.

Ранее сообщалось, как украинские военные заметали следы своих преступлений в аэропорту Мариуполя. В частности, со стен в морозильных камерах, где держали заключённых, снята металлическая облицовка.