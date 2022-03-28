Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

ВСУ дошли до шантажа детьми: Первые угрозы уже пошли

28 марта 2022, 13:05  •  306 • Политика
Украинские националисты стали угрожать детям и требовать, чтобы взрослые выходили на протест против русских. Об этом рассказал глава Херсонской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Умеров сообщил, что ВСУ звонят крымским татарам и угрожают расправой над их детьми, если те не выйдут на улицы и не начнут протесты против русских.
Угрожают людям расправой над их детьми, которые проходят обучение в городах Украины, которые ещё не освободили от нацистов,
- написал Умеров в своём телеграм-канале.
Он призвал обезопасить детей, а также ни в коем случае не выходить на протестные акции. Звонки, которые поступали людям от нацистов, записаны. В дальнейшем эти записи станут основанием для возбуждения новых уголовных дел.
Держитесь, осталось немножко. Скоро вся Украина будет освобождена,
- подытожил Эйваз Умеров.
Ранее сообщалось, как украинские военные заметали следы своих преступлений в аэропорту Мариуполя. В частности, со стен в морозильных камерах, где держали заключённых, снята металлическая облицовка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


306
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 01:25
"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
23 марта 2022, 05:55
Ликвидирован известный украинский неонацист
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
25 марта 2022, 08:40
Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.