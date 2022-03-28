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ВСУ дошли до шантажа детьми: Первые угрозы уже пошли
28 марта 2022, 13:05 • 306 • Политика
Украинские националисты стали угрожать детям и требовать, чтобы взрослые выходили на протест против русских. Об этом рассказал глава Херсонской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Умеров сообщил, что ВСУ звонят крымским татарам и угрожают расправой над их детьми, если те не выйдут на улицы и не начнут протесты против русских.
- написал Умеров в своём телеграм-канале.
Он призвал обезопасить детей, а также ни в коем случае не выходить на протестные акции. Звонки, которые поступали людям от нацистов, записаны. В дальнейшем эти записи станут основанием для возбуждения новых уголовных дел.
- подытожил Эйваз Умеров.
Ранее сообщалось, как украинские военные заметали следы своих преступлений в аэропорту Мариуполя. В частности, со стен в морозильных камерах, где держали заключённых, снята металлическая облицовка.
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