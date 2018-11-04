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ВСУ «бряцают оружием»: в Крыму ответили на учения

04 ноября 2018, 17:54  •  69 • Война
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «бряцают оружием», проводя учебные стрельбы зенитными ракетами средней и малой дальности в Херсонской области. Такое мнение выразил вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс.
«Они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк — ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют, думают кого-то испугать»,
– предположил парламентарий. Фикс добавил, что не понимает, «кого может испугать комариный писк» украинских ракетных учений.
Как сообщает ФАН, об испытаниях ракетных установок ВСУ сообщил пресс-офицер командования ВВС Украины Дмитрий Струтинский. Воздушное пространство над участком Черного моря возле Херсона было закрыто с 1 по 4 ноября.
По его словам, стрельбы проводились для того, чтобы военнослужащие ВСУ получили «боевой опыт применения зенитных ракетных систем» и отработали задачи стрельбы по воздушным целям.
В ходе учений ВСУ применяли ЗРК С-400 «Триумф», а также «Бук». Кроме того, были проведены испытания ракет ЗРК С-125М1 и ЗРК «Оса-АКМ2», передает НСН. Стрельбы проходили на полигоне «Ягорлык» неподалеку от Херсона.
2 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что целью украинских ракетных учений у берегов Крыма была отработка системы противовоздушной обороны. По его словам, военные также пытались определить «пути модернизации зенитно-ракетных комплексов Украины». Он также подчеркнул, что стрельбы прошли с соблюдением всех норм международного права.
В Крыму в ответ предостерегли Киев от провокаций вблизи государственной границы РФ. «Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ России», — заявил председатель комитета Госсовета по межнациональным отношениям Республики Крым Юрий Гемпель.
Он также напомнил, что в 2001 году украинские военные по ошибке сбили российский пассажирский самолет Ту-154. Еще крымский парламентарий обратил внимание на низкий уровень компетенций ВСУ.
«Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут прежде всего опасность для самой Украины», — заключил депутат Госсовета.
Напомним, еще 2 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в размещении ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры в Крыму. В эфире телеканала ATR глава украинского МИДа заявил, что полуостров, став российским, превратился в военную базу.
Климкин добавил, что «обоснованные подозрения» в размещении в Крыму ядерного оружия или необходимой инфраструктуры станут поводом для МИД Украины подготовить проект резолюции о милитаризации полуострова и обратиться в Генассамблею ООН.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на эти слова сказал, что никакого ядерного оружия на полуострове нет, а обвинения Климкина голословны и не имеют под собой никаких оснований.
«Подозрения Климкина — стандартные заявления, высосанные, как говорится, из пальца. Надо что-то громкое сказать по Крыму, надо в чем-то обвинить Россию. <...> Дилетантизм — вообще характерная черта нынешних представителей МИД Украины»,
— подчеркнул Цеков. Член Совфеда добавил, что обращения к Генассамблее ООН — распространенное явление среди киевского истеблишмента, но вряд ли Украина что-то сумеет доказать.
В мае 2018 года немецкий журнал Focus опубликовал материал, в котором говорится, что после воссоединения с Россией полуостров Крым превратился в «неприступную крепость». С 2014 года, утверждается в статье, Россия занималась безостановочным наращиванием своего военного присутствия в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ имеет полное право на обеспечение собственной безопасности на фоне провокаций и диверсий на границе.

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