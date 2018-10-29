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ВСУ атаковали позиции Донбасса «огненным» беспилотником

29 октября 2018, 18:54  •  169 • В мире
Военные ДНР заявили об использовании ВСУ беспилотника возле Донецка.
Украинские силовики использовали беспилотник для атаки на позиции ДНР. Об этом заявил представитель народной республики. В совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что речь идет об использовании боевого дрона.
В частности, говорится, что украинские силовики при помощи БПЛА совершили атаку в селе Старомихайловка рядом с Донецком.
Беспилотник сбросил зажигательные боеприпасы, из-за чего загорелся жилой дом. Инцидент произошел днем 29 октября.
После случившегося на место происшествия прибыли пожарные МЧС ДНР.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

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