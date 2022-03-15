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ВСУ – сплошной нацбатальон: Леонков указал на противоречие в поведении Зеленского
15 марта 2022, 05:05 • 360 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков подметил, что Вооружённые силы Украины уже превратились в сплошной нацбатальон. Но подчиняется он вовсе не президенту страны. Специалист указал, как противоречие чётко прослеживается в поведении Владимира Зеленского.
У президента Украины Владимира Зеленского нет чёткой позиции по поводу того, как действовать. То он просит встречи с русским коллегой Владимиром Путиным, то призывает соотечественников брать в руки оружие и убивать.
Алексей Леонков указал на противоречие: если бы Зеленский придерживался намерения сохранять жизни мирных граждан, то не отдавал бы приказы продолжать боевые действия. Он бы наоборот сделал всё, чтобы остановить их или свести к минимуму.
"Уже стало понятно, что Зеленский фактически не влияет на деятельность украинской армии и националистических батальонов", - сделал вывод военный эксперт.
В одном президент Украины не врёт точно – когда говорит, что в стране нацбатальонов нет. Их действительно нет, так как подобные формирования уже стали полноценными воинскими частями. Фактически Вооружённые силы Украины – это один сплошной националистический батальон, полагает Леонков, чьи слова приводят "Народные Новости".
По его мнению, подчиняется этот нацбатальон вовсе не Зеленскому. Как поступать, диктуют не с территории Украины. Специалист напомнил, что защитники Донецкой народной республики смогли получить ноутбук, где есть доказательства координации действий нацбатов с НАТО.
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