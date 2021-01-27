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Вступление в НАТО грозит Молдавии серьезными проблемами

27 января 2021, 15:55  •  92 • Политика
Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кишинев не сможет решить давний территориальный спор из-за союза с Западом
Членство в НАТО грозит Молдавии не только окончательной потерей Приднестровья, но и сильным ухудшением отношений с Россией. Географическое расположение страны говорит о том, что наиболее выгодная позиция для страны заключалась бы в сохранении взаимодействия с РФ и ЕС, считает политолог Владимир Жарихин.
Как отметил эксперт, жители Молдавии устраиваются работать как в России, так и в западноевропейских странах. Молдавские производители не желают терять российский рынок, поэтому никто не желает вступать в ряды альянса.
Подобная ситуация, продолжил политолог, наблюдается во всех странах бывшего восточного блока. Об этом говорят и проведенные соцопросы. При этом сами власти понимают, что основная часть кандидатов в Евросоюз шантажируется необходимостью вступить в НАТО.
Если же Кишинев добьется членства в Альянсе, то вопрос с Приднестровьем уже можно считать закрытым – регион никогда не вернется в состав Молдавии мирным путем. Законы ЕС гласят о том, что членом союза не может быть страна с нерешенным территориальным вопросом. Не исключено, что для этого Санду пойдет на признание Приднестровья.
Именно по этой причине, считает Жарихин, власти не пытаются форсировать подобный вариант событий, не забывая, тем не менее, отчитываться перед своими кураторами.
"Поэтому она регулярно произносит ничего не значащие ритуальные слова о вступлении в НАТО", – заключил политолог в интервью "Взгляду".
Ранее Конституционный суд Молдавии вынес запрет на роспуск парламента, большинство голосов в котором контролируются фракцией экс-лидера страны Игоря Додона.

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