|
Вступление Украины в НАТО приведет к реальной войне с Россией - эксперт
12 октября 2020, 15:10 • 179 • Политика
Киев сам лишает себя шанса стать членом западного военного блока
Североатлантический альянс не примет Украину в свои ряды, поскольку она отягощена значительными проблемами, в первую очередь, в отношениях с Россией. На это указал военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский, обращаясь к странам Запада, призвал их "поддержать" Киев, приняв его в НАТО. Однако он не учел, что сам же постоянно озвучивает территориальные претензии к России, а также обвиняет ее в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.
В таких условиях членство Украины в НАТО маловероятно, считает Коротченко, поскольку это грозит втягиванием альянса в глобальное противостояние с Россией.
"В перспективе вполне возможна реальная война", – приводит РИА ФАН слова эксперта.
Впрочем, Киев может устроить Москве неприятности и без вступления в НАТО. Например, открыв свою территорию и воздушное пространство для вооруженных сил США и других стран Запада.
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности открытия в Николаевской области базы постоянного дислоцирования морпехов Великобритании.
Ранее на территории Незалежной прошли совместные с британскими военными учения. При этом эксперты увидели в маневрах желание Запада потренироваться на "заднем дворе России".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2020, 02:40
|
10 октября 2020, 02:40
|
08 октября 2020, 14:00
|
08 октября 2020, 16:45
|
10 октября 2020, 17:20
|
09 октября 2020, 09:15
|
08 октября 2020, 01:10