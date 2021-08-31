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Вступление Украины в НАТО опасно – американский эксперт

31 августа 2021, 18:45  •  82 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Некоторые зарубежные аналитики готовы трезво смотреть на вещи
Украинское государство всеми силами пытается отделаться от собственной истории, которая всегда была связана с нашей страной, и стремится попасть в НАТО. Впрочем, мало кто на Западе готов поддержать такую идею. Так, американский журналист Тед Карпентер считает, что Незалежная является весьма опасным союзником для США.
Аналитик обратил внимание, что нарочито агрессивная риторика киевских властей в адрес российского государства серьезно подрывает стабильность на международной арене.
При этом администрация Незалежной продолжает уповать на то, что в случае необходимости Соединенные Штаты Америки и весь Североатлантический альянс прибегут к ней на помощь. Карпентеру такая перспектива кажется весьма нежелательной.
На этом фоне вступление Украины в НАТО может дорого обойтись блоку. Так, любое военное происшествие украинские власти могут объявить агрессией со стороны России и потребовать союзников вступить в бой с нашей страной.
Аналитик напомнил, что само украинское государство лишено необходимых военных ресурсов. В своей агрессивной риторике киевские власти полагаются исключительно на поддержку со стороны могущественных благодетелей. Сама Незалежная на деле ничего не может сделать. Своим мнением аналитик поделился в статье для американского издания National Interest.
К слову, недавно на Украине потребовали разместить в стране войска Пентагона. Некоторые незалежные убеждены, что украинский лидер Владимир Зеленский должен настоять на возможности размещения американских войск на территории государства.

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