Вступление Турции в ЕС взорвет Европу – Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com

Сближение с Анкарой принесет Брюсселю лишние проблемы

Президент Турции Реджеп Эрдоган работает "на всех фронтах". Так сенатор Совета Федерации Алексей Пушков оценил сообщения о сближении Турции с Евросоюзом. Однако, по мнению российского политика, лидеры ЕС не согласятся принять такого проблемного участника в свое объединение.

О стремлении улучшить отношения с Евросоюзом и намерении стать членом этой организации ранее заявили в МИД Турции. Но, по оценке Пушкова, вероятность включения этой республики в ЕС нулевая. Особенно после последних высказываний Эрдогана по поводу выступлений исламистов в Европе и карикатурах на него во французской прессе.

"С Турцией внутри ЕС придется запретить Шарли Эбдо! Иными словами, членство Турции в ЕС окончательно взорвет Евросоюз",

– прокомментировал Пушков. Впрочем, по его мнению, и в Анкаре на самом деле не очень-то рассчитывают на членство в ЕС, а все заявления о сближении – не более чем тактический маневр, направленный на хоть какое-то улучшение отношений с европейскими партнерами.

Путь Турции в Европу начался в 1963 г., когда было подписано соглашение об ассоциации Анкары с Европейским экономическим сообществом. При этом официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС Турция только в 1999 году. Позже переговоры Анкары и Брюсселя были заморожены. Однако эксперты полагают, что окончательно рассориться Турции с СЕ не дает канцлер ФРГ Ангела Меркель.