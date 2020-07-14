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Вступится за Армению: Россия может ввязаться в новый военный конфликт

14 июля 2020, 19:00  •  108 • Политика
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский эксперт считает, что это станет крайней мерой
Если нынешнее вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией войдет в опасную фазу, Россия, скорее всего, выступит в защиту Еревана, предоставив ему военную помощь. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.
Напомним, на территории Армении на правовой основе находится 102-я военная база ВС России, численностью около пяти тысяч военнослужащих. В случае полномасштабного наступления на Республику Москва вынуждена будет усилить свою группировку, считает эксперт.
Он отметил, что сейчас численный состав армий бывших советских республик неравнозначен (ВС Азербайджана имеют под ружьем больше на 20 тыс. человек, чем ВС Армении).
"Может сложиться такая ситуация, когда России придется подключать силы с большой Земли. Но это крайний вариант. И я думаю, что в Баку сидят не глупые люди, они это понимают", – сказал "ЦарьГраду" полковник в отставке.
Журналист подчеркнул, что ранее азербайджанцы не вели себя столь воинственно и открыто. Эксперт предполагает, что за таким поведением Баку могут стоять Вашингтон и Анкара.
Накануне посол Армении в РФ Вардан Тоганян уже призвал членов ОДКБ высказать свою позицию по поводу боестолкновений, произошедших в воскресенье, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе, а именно в Товузском районе, который граничит с Грузией, и Тавушской области – в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.
В свою очередь, его азербайджанский коллега Полад Бюльбюль-оглы сообщил, что в нынешнем обострении нет ничего сенсационного. "Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории",– цитирует РИА "Новости" бывшего певца.

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