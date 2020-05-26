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Вступительное слово Лаврова на заседании Совета глав МИД стран ОДКБ
26 мая 2020, 11:50 • 41 • В мире
Во вторник, 26 мая, в формате видеоконференции проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Со вступительным словом выступил глава российского МИД Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию.
Flickr © МИД России
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