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Вступительное слово Лаврова на заседании Совета глав МИД стран ОДКБ

26 мая 2020, 11:50  •  41 • В мире
Во вторник, 26 мая, в формате видеоконференции проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Со вступительным словом выступил глава российского МИД Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию.
 
Flickr © МИД России
 

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