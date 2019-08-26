Вступили в силу "химические" санкции против России "по делу Скрипалей"

Главное ограничение – России закрыли доступ к средствам МВФ и Всемирного банка. В то же время американским инвесторам запрещено покупать евробонды России на первичном рынке. Обращает на себя внимание тот факт, что под санкции не попали долговые бумаги российских компаний и ОФЗ, а сделки с российскими евробондами можно спокойно проводить на вторичном рынке.

По мнению экспертов, новые санкции не смогут оказать серьезного давления на российскую экономику – от заимствований на внешнем рынке Россия сегодня зависит не так значительно, как лет 10-15 назад. С другой стороны, новый пакет ограничительных мер может отпугнуть американских инвесторов.

Документ о введении санкций Дональд Трамп завизировал 2 августа. Поначалу американский президент не хотел ставить свою подпись под документом, однако уступил серьезному давлению со стороны ряда сенаторов, которые смогли убедить главу США в том, что нет никаких гарантий того, что "подобное инциденту со Скрипалями больше не повторится". При этом прямых доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, как признали недавно в Скотленд-Ярде, не существует.

Напомним, в 2018 году в отношении России был введён первый пакет санкций за отравление Скрипалей, несмотря на то что ответственность Москвы не доказана сейчас ровно так же, как и тогда. Для введения санкций конгрессменам необходимы были нормативные основы, и они их нашли в Законе США о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. По этому документу второй пакет санкций должен быть введён через три месяца после введения первого, если президент США не нашёл подтверждений, что страна-виновник прекратила использовать химоружие.