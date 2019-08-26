Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выборы в Абхазии - конкурентные и демократические. Но не для Грузии с Украиной
Про ущербную историю России: ответ стримерше Карине (Анна Сочина)
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В Кремле подтвердили подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Главная / В мире

Вступили в силу "химические" санкции против России "по делу Скрипалей"

26 августа 2019, 11:54  •  56 • В мире
В понедельник, 26 августа, вступает в силу второй пакет санкций против России "по делу Скрипалей". Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра.
Главное ограничение – России закрыли доступ к средствам МВФ и Всемирного банка. В то же время американским инвесторам запрещено покупать евробонды России на первичном рынке. Обращает на себя внимание тот факт, что под санкции не попали долговые бумаги российских компаний и ОФЗ, а сделки с российскими евробондами можно спокойно проводить на вторичном рынке.
По мнению экспертов, новые санкции не смогут оказать серьезного давления на российскую экономику – от заимствований на внешнем рынке Россия сегодня зависит не так значительно, как лет 10-15 назад. С другой стороны, новый пакет ограничительных мер может отпугнуть американских инвесторов.
Документ о введении санкций Дональд Трамп завизировал 2 августа. Поначалу американский президент не хотел ставить свою подпись под документом, однако уступил серьезному давлению со стороны ряда сенаторов, которые смогли убедить главу США в том, что нет никаких гарантий того, что "подобное инциденту со Скрипалями больше не повторится". При этом прямых доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, как признали недавно в Скотленд-Ярде, не существует.
Напомним, в 2018 году в отношении России был введён первый пакет санкций за отравление Скрипалей, несмотря на то что ответственность Москвы не доказана сейчас ровно так же, как и тогда. Для введения санкций конгрессменам необходимы были нормативные основы, и они их нашли в Законе США о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. По этому документу второй пакет санкций должен быть введён через три месяца после введения первого, если президент США не нашёл подтверждений, что страна-виновник прекратила использовать химоружие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
25 августа 2019, 19:39
История от Зеленского: Между крещением Руси и покорением космоса украинцы "взяли Дюнкерк"
25 августа 2019, 19:39
"Настоящая независимость" стала ближе: Украина снизила поставки дизтоплива из России
26 августа 2019, 11:39
«Серьёзные разногласия в самом формате»: лидеры «семёрки» разошлись во мнениях по поводу возвращения России в G8
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
25 августа 2019, 22:54
Выборы в Абхазии - конкурентные и демократические. Но не для Грузии с Украиной
26 августа 2019, 11:54
Без Путина никуда: Трамп «поссорился» с коллегами по G7 из-за России
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 05:24
Запад: новые ядерные взрывы в России неизбежны
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
26 августа 2019, 02:09
Про ущербную историю России: ответ стримерше Карине (Анна Сочина)
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 16:09
"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
20 августа 2019, 04:24
Совет Европы поддержал заявления лидеров России и Франции по урегулированию на Украине
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
20 августа 2019, 12:54
"К чему приспособились, то и осталось": Эксперт о том, что получили прибалты после "завоевания суверенитета"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.