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Вступилась не только Россия: Три страны выставили требование Израилю по Сирии

08 июля 2021, 16:30  •  332 • Политика
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии после встречи в Нурсултане.
В совместном заявлении Турция, Иран и Россия обратились к Израилю с требованием не производить атаки на территории Сирии.
Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран...
- цитирует РИА Новости документ, подписанный дипломатами трех стран.
В документе отмечается, что атаки Израиля "угрожают стабильности и безопасности в регионе". Стороны призвали их прекратить.
Заявление было подписано в столице Казахстана Нурсултане по итогам международной встречи по ситуации в Сирии.
Участники встречи также договорились продолжить усилия по борьбе с террористическими группировками, осудили захват третьими силами нефтяных месторождений страны.

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