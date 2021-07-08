Вступилась не только Россия: Три страны выставили требование Израилю по Сирии

Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии после встречи в Нурсултане.

В совместном заявлении Турция, Иран и Россия обратились к Израилю с требованием не производить атаки на территории Сирии.

Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран...

- цитирует РИА Новости документ, подписанный дипломатами трех стран.

В документе отмечается, что атаки Израиля "угрожают стабильности и безопасности в регионе". Стороны призвали их прекратить.

Заявление было подписано в столице Казахстана Нурсултане по итогам международной встречи по ситуации в Сирии.

Участники встречи также договорились продолжить усилия по борьбе с террористическими группировками, осудили захват третьими силами нефтяных месторождений страны.