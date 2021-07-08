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Вступилась не только Россия: Три страны выставили требование Израилю по Сирии
08 июля 2021, 16:30 • 332 • Политика
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии после встречи в Нурсултане.
В совместном заявлении Турция, Иран и Россия обратились к Израилю с требованием не производить атаки на территории Сирии.
- цитирует РИА Новости документ, подписанный дипломатами трех стран.
В документе отмечается, что атаки Израиля "угрожают стабильности и безопасности в регионе". Стороны призвали их прекратить.
Заявление было подписано в столице Казахстана Нурсултане по итогам международной встречи по ситуации в Сирии.
Участники встречи также договорились продолжить усилия по борьбе с террористическими группировками, осудили захват третьими силами нефтяных месторождений страны.
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