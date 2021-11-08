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Вступают в силу немедленно: Путин утвердил Основы стратегического планирования в России
08 ноября 2021, 20:40 • 151 • Политика
Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ вступил в силу немедленно.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ был опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Основы госполитики в сфере стратегического планирования были приняты в соответствии с федеральными законами "О безопасности" и "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Документ вступил в силу в день своего подписания.
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