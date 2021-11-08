Вступают в силу немедленно: Путин утвердил Основы стратегического планирования в России

Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ вступил в силу немедленно.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что Основы госполитики в сфере стратегического планирования были приняты в соответствии с федеральными законами "О безопасности" и "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Документ вступил в силу в день своего подписания.