Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Главная / Политика

Встревоженные японцы выдали предупреждение Путину: "Китай сдавит горло России"

25 апреля 2021, 22:10  •  200 • Политика
Японские СМИ отреагировали на подписанный президентом России указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств и выдали предупреждение Владимиру Путину, отметив, что "Китай сдавит горло России".
В подписанном Владимиром Путиным указе выделяется центральный пункт о возможных ограничениях в приёме на работу дипломатическими представительствами таких стран в России её граждан и граждан третьих стран.
Подчеркивается, что глава государства поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия", а также "вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия, установленных указом, и срока действия таких мер".
Японская газета "Ёмиури симбун" назвала меры беспрецедентными. Автор статьи предполагает, что если эти Чехия и другие европейские страны попадут в список "недружественных" государств, то волна противостояния России с Европой получит дальнейшее расширение.
В комментарии японские читатели отметили, что к числу недружественных стран можно отнести Японию, и тогда отношения между странами накаляться. Некоторые даже сравнили Путина со Сталиным.
"Россия и Япония изначально не разделяют подходы к демократии и свободе и не разделяют эти ценности. Если нас объявят "недружественной" страной — ну и отлично!", - обиженно заметил пользователей под именем kar.
"Если Россия продолжит так действовать, то только порадует Китай. Из великих держав в мире главным останется он. Россия сама не заметит, как Китай сдавит ей горло железной хватко и подчинит себе! Лучше Путину искать не "недружественные" государства, а "дружественные" страны. Это поможет ему уйти от китайской гегемонии!", - написал uuo.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



200
Источник
Похожие новости
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 14:50
Чехия закупит русскую вакцину, но при одном условии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
22 апреля 2021, 05:15
Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.