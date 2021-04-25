Встревоженные японцы выдали предупреждение Путину: "Китай сдавит горло России"

Японские СМИ отреагировали на подписанный президентом России указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств и выдали предупреждение Владимиру Путину, отметив, что "Китай сдавит горло России".

В подписанном Владимиром Путиным указе выделяется центральный пункт о возможных ограничениях в приёме на работу дипломатическими представительствами таких стран в России её граждан и граждан третьих стран.

Подчеркивается, что глава государства поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия", а также "вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия, установленных указом, и срока действия таких мер".

Японская газета "Ёмиури симбун" назвала меры беспрецедентными. Автор статьи предполагает, что если эти Чехия и другие европейские страны попадут в список "недружественных" государств, то волна противостояния России с Европой получит дальнейшее расширение.

В комментарии японские читатели отметили, что к числу недружественных стран можно отнести Японию, и тогда отношения между странами накаляться. Некоторые даже сравнили Путина со Сталиным.

"Россия и Япония изначально не разделяют подходы к демократии и свободе и не разделяют эти ценности. Если нас объявят "недружественной" страной — ну и отлично!", - обиженно заметил пользователей под именем kar.

"Если Россия продолжит так действовать, то только порадует Китай. Из великих держав в мире главным останется он. Россия сама не заметит, как Китай сдавит ей горло железной хватко и подчинит себе! Лучше Путину искать не "недружественные" государства, а "дружественные" страны. Это поможет ему уйти от китайской гегемонии!", - написал uuo.