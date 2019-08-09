Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем

Как сообщает BBC News Украина, инициатором встречи выступил украинский президент, желая "наладить связи с Константинополем".

Общение Зеленского в Варфоломеем проходило как в узком кругу, так и в расширенном формате, однако журналистов на встречу не допустили. Президент с патриархом даже успели вместе отобедать. В целом, как пишет BBC, встреча "прошла в позитивном ключе", а Варфоломей с традиционными в таких случаях поцелуями, проводил президента Украины до его автомобиля.

Однако уже на встрече между представителями офиса Зеленского и Фанара случилось некое недоразумение: команде украинского президента не понравились какие-то тезисы в совместном заявлении, которые якобы касались экологии. И это несмотря на то, что в подготовке документа принимал участие украинский МИД.

Неизвестно, какие именно формулировки, прописанные в документе, пришлись не по вкусу команде Зеленского, однако совместное заявление подписано так и не было.

Как пишет 360.tv, соратники Зеленского, не отвечая на вопросы по поводу заявления, просто выпустили релиз, в котором отметили, что "Варфоломей поддержал суверенитет Украины".