|
Встречу Байдена с Путиным "сломал" взмыленный компьютерщик: "Неудобно бы получилось"
23 апреля 2021, 06:55 • 138 • Политика
Американский комик Джимми Фэллон поделился своей версией, как мог бы пройти саммит по климату. Встречу Байдена и Путина "сломал" бы взмыленный компьютерщик: "Неудобно бы получилось".
Климатический саммит в этом году проходил в режиме видеоконференции из-за эпидемии коронавируса. В мероприятии приняли участие 40 мировых лидеров "и один взмыленный компьютерщик". Фэллон представил себе, что было бы, если бы президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден подключились к видеоконференции первыми.
Он также пофантазировал на тему того, что бы произошло, если бы климатический саммит проводился очно, а гостей рассаживали бы в алфавитном порядке. В этом случае Путин и Папа Римский оказались бы рядом и охотно обсуждали бы канадский сериал Schitt's Creek.
Отметим, что климатический саммит действительно не обошёлся без казусов. Из-за технических неполадок выступление Путина прервало выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, речь Макрона шла без перевода. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за проблемы с организацией мероприятия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2021, 15:30
|
22 апреля 2021, 16:15
|
18 апреля 2021, 00:25
|
22 апреля 2021, 05:15
|
22 апреля 2021, 07:05
|
18 апреля 2021, 19:40
|
18 апреля 2021, 07:45