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Встречу Байдена с Путиным "сломал" взмыленный компьютерщик: "Неудобно бы получилось"

23 апреля 2021, 06:55  •  138 • Политика
Американский комик Джимми Фэллон поделился своей версией, как мог бы пройти саммит по климату. Встречу Байдена и Путина "сломал" бы взмыленный компьютерщик: "Неудобно бы получилось".
Климатический саммит в этом году проходил в режиме видеоконференции из-за эпидемии коронавируса. В мероприятии приняли участие 40 мировых лидеров "и один взмыленный компьютерщик". Фэллон представил себе, что было бы, если бы президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден подключились к видеоконференции первыми.
И ещё неудобно бы получилось, если бы на встрече в Zoom первыми появились Байден и Путин: "Выключи видео!.. О, привет Джо. Братан, как дела, - шутит комик.
Он также пофантазировал на тему того, что бы произошло, если бы климатический саммит проводился очно, а гостей рассаживали бы в алфавитном порядке. В этом случае Путин и Папа Римский оказались бы рядом и охотно обсуждали бы канадский сериал Schitt's Creek.
Вы смотрели сериал? Дэн Леви просто лучший. А видели серию, где Мойра... Ой, извините, с нами говорят, - развивает шутку Фэллон.
Отметим, что климатический саммит действительно не обошёлся без казусов. Из-за технических неполадок выступление Путина прервало выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, речь Макрона шла без перевода. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен извинился за проблемы с организацией мероприятия.

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