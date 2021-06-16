Встречное продолжение: фракции попросят Путина об индексации пенсий

Индексация пенсий работающим пенсионерам, остановка роста цен на услуги ЖКХ и продукты питания, доступность лекарств — как выяснили «Известия», эти темы намерены поднять на встрече с президентом 21 июня парламентские фракции. По словам депутатов, они ждут от Владимира Путина оценки работы седьмого созыва парламента, а также напутствия перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Эксперты считают, что главным итогом работы парламента стал консенсус всех политических сил по реализации конституционной реформы и принятию мер по борьбе с пандемией.

В очном формате

Несмотря на рост заболеваемости в России, встреча президента с депутатами Госдумы пройдет в очном формате в Кремле. На нее приглашены все народные избранники, которым для этого придется сдать три теста на коронавирус. По информации «Известий», ожидается, что глава государства поблагодарит депутатов за работу в этой сессии и на протяжении всего созыва парламента, который был избран в сентябре 2016 года. Сами депутаты ожидают, что на этой встрече с ответным словом выступят лидеры фракций.

— Думаю, что президент подведет итоги и даст оценку нашей работы, а депутаты поднимут те проблемы, которые предстоит решить следующему, восьмому созыву парламента. Безусловно, для нас самым важным вопросом станет тема индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас этому сопротивляется правительство, но думаю, что президент этот вопрос решит, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

По его словам, также важными для фракции темами станут остановка цен на услуги ЖКХ, недопустимость их повышения на продукты питания, доступность лекарств и отмена ЕГЭ.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев также считает, что на встрече с депутатами Владимир Путин оценит работу седьмого созыва. По его мнению, Госдума выполнила все поставленные президентом задачи, главной из которых стала конституционная реформа.

Президент России Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— За эти пять лет парламент проделал очень большую работу. Ее главным отличием стал высокий уровень проработки законодательных инициатив. Яркий тому пример — реновация, когда к обсуждению темы было привлечено множество экспертов, общественных организаций, активных граждан. В итоге люди, которые были готовы митинговать, меняли свою точку зрения, — пояснил единоросс. — Мы ждем от этой встречи подведения итогов законодательной работы. Также я думаю, что прозвучат задачи, адресованные восьмому созыву Госдумы.

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко считает, что на этом мероприятии будет важна обратная связь от депутатского корпуса.

— При подведении итогов было бы правильно, чтобы выступили лидеры фракций, потому что прямой диалог с президентом очень важен. Он покажет, справилась ли Госдума с задачами, которые были ей поставлены. На мой взгляд, мы могли бы поработать еще энергичней, — заявил «Известиям» парламентарий.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что депутаты уже получили приглашения в Кремль.

— Сессия заканчивается, впереди нас ждет серьезная избирательная кампания, а обстановка в стране и в мире не самая простая, в том числе из-за коронавируса. Поэтому думаю, что прозвучат итоги и настрой на честные выборы, без клеветы, грязи, с целью укрепления государственности и партийной политической системы, — пояснил «Известиям» депутат.

Сошлись в консенсусе

Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что у итогов работы этого созыва Госдумы есть свои плюсы и минусы в виде конкретных принятых парламентом законов.

— Кто-то запомнил законы о запрете высаживать из транспорта детей за отсутствие билета и обязательное горячее питание в школах, а кто-то повышение пенсионного возраста. Поэтому дать однозначную оценку с позиции населения очень сложно. Но, безусловно, разница между шестым и седьмым созывами существует. Этот отличается тем, что он также ориентирован на власть, но про него уже нельзя сказать, что это «бешеный принтер», который просто штампует законы. То есть мы увидели, как шла проработка законодательных инициатив, — пояснил «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, этот созыв Думы также более консервативный и ориентирован на президента. При этом нижняя палата была местом для дискуссий и продемонстрировала способность к диалогу с обществом.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что в уходящей Думе сложился реальный консенсус всех политических сил.

— Прежде всего это реализация посланий президента Федеральному собранию — и в смысле восприятия парламентом основных месседжей главы государства, и в смысле разработки «дорожных карт», и в смысле контроля за реализацией, — пояснил «Известиям» эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что на встрече с депутатами Владимир Путин отметит работу парламента в условиях пандемии, оперативность принятых мер поддержки населения и бизнеса. Также он пожелает им успеха в честной, конкурентной борьбе на выборах и напомнит о внешних вызовах, призовет быть патриотами, руководствоваться интересами страны, слушать и слышать своих избирателей. В целом эксперт считает, что Дума седьмого созыва работала оперативней и дисциплинированней, чем предыдущий состав парламента.