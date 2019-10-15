Встречи в «нормандском формате» не будет?

Со слов депутата из президентской фракции Марины Бардиной, её коллеги не собираются реализовывать «формулу Штанмайера», поскольку, как она выразилась, «не обеспечена составляющая безопасности». Речь, понятно, не о безопасности у линии разграничения, а о личной безопасности первого лица Украины, которому накануне националисты у здания президентской администрации дали понюхать, чем пахнут горящие покрышки. Как уточнила Бардина, «формулу» реализуют «не в ближайшее время», а «в течение года».

Но ведь реализация «формулы» была непременным условием встречи в «нормандском формате»! Понятно же, что российская сторона не станет участвовать в саммите, если Киев в очередной раз не выполнит возложенные на него условия. А Зеленский кровно заинтересован в нормандской встрече, ибо намеревается шантажировать её участников, добиваясь для себя преференций. Как он собирается шантажировать президента России, известно – включив в повестку встречи «крымский вопрос». Считается, что это крайне хитроумный и дальновидный ход – рассматривать дальнейшую судьбу Донбасса только в жёсткой увязке с судьбой Крыма. Другой, не менее хитроумный ход – лоббировать введение новых санкций против России европейскими странами. Если Москва не согласится на нормандскую встречу (а так и будет, ведь Киев не реализовал «формулу»), то Киев обвинит нас в заинтересованности в войне на Донбассе, а значит, следует ввести новые санкции. Впрочем, едва ли Европа на сей раз позволит украинским манипуляторам запудрить себе мозги. Можем сказать, кто автор этого хитрого плана – глава МИД Украины Пристайко. Именно он написал для Зеленского «разъяснение» на нескольких десятках страниц – как прогнуть под себя Москву и Европу. России Пристайко дал месяц на то, чтобы определиться, участвовать в нормандской встрече или нет. Никакого отвода войск, разумеется, Украина проводить не намерена. Дразнить националистов Зеленскому – себе дороже.

А ещё Зеленский намеревается переписать минские соглашения, поменяв пункты местами. Сначала – передача границы с Россией украинской стороне, ввод в народные республики украинских сил правопорядка, и лишь затем – местные выборы. При этом – никакой амнистии участникам боевых действий со стороны ДНР и ЛНР. Сложно сказать, почему Зеленский считает, что его хитрый план достаточно хитёр, чтобы одурачить и Россию, и Европу.