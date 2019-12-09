Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С каждым годом всё хуже: Шойгу пожаловался на "деградирующих" партнёро...
Источник в МИД РФ: встреча Лаврова с Трампом в Вашингтоне 10 декабря ожидается
Шойгу поручил на 70% обновить ядерное оружие
"Забыть, простить": В "Нафтогазе" оценили предложение Медвед...
Главная / Украина

Встречи в нормандском формате. История и достигнутые договоренности

09 декабря 2019, 14:40  •  129 • Украина

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Париже состоятся первые за последние три года переговоры глав стран "нормандской четверки" - России, Германии, Украины и Франции, посвященные вопросам урегулирования украинского кризиса. В рамках нормандского формата пройдет также первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, избранным главой Украины в апреле 2019 года. Ранее лидеры двух государств общались только по телефону (11 июля, 7 августа, 7 сентября и 25 ноября 2019 года).

О встречах в нормандском формате - в материале ТАСС.

Что такое нормандский формат

Нормандский формат - переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Название получили по месту проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Она прошла 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувиль (Франция) в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Встречи лидеров "нормандской четверки"

Переговоры в нормандском формате на высшем уровне проводились пять раз.

Первая встреча 6 июня 2014 года состоялась по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. По приглашению французского лидера в Нормандию на торжества по случаю 70-летия высадки союзников прибыли главы ряда государств, в том числе российский президент Владимир Путин. В рамках торжественных мероприятий прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоялась также первая личная встреча Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в присутствии лидеров Германии и Франции. В течение 15 минут в ходе официального завтрака стороны обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств "высказались за скорейшее прекращение кровопролития, а также боевых действий - и со стороны украинских вооруженных сил, а также со стороны сторонников федерализации". Кроме того, "была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации мирными политическими средствами".

Вторая встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в нормандском формате состоялась 17 октября 2014 года в Милане (Италия) на полях форума "Азия - Европа". Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, включая режим перемирия, прекращение огня, разъединения конфликтующих сторон, а также проблемы поставки газа Киеву. Президенты России и Украины провели закрытую для прессы встречу, которая продолжалась 45 минут. Все участники переговоров поддержали необходимость мирного урегулирования ситуации. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия "участником [конфликта] не является" и может "только помочь конфликтующим сторонам".

Очередная встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко была запланирована на 15 января 2015 года в Астане (Казахстан), однако из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины она не состоялась.

Третья встреча "нормандской четверки" состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске, во Дворце независимости. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины, которые шли 16 часов, велись параллельно с заседанием контактной группы по Украине, в котором также принимали участие представители Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий, в частности, полное прекращение огня и отвод тяжелой техники с линии соприкосновения конфликтующих сторон и др. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко также приняли декларацию в поддержку процесса урегулирования. Кроме того, лидеры "четверки" "договорились о создании контрольного механизма в нормандском формате, который будет проводить встречи с регулярной периодичностью, как правило, на уровне старших должностных лиц, представляющих министерства иностранных дел".

Следующие переговоры на высшем уровне состоялись 2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце. Они продолжались почти пять часов и завершилась без принятия каких-либо совместных документов или заявлений. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили важность выполнения минских соглашений. На встрече говорилось также о миссии ОБСЕ в контексте расширения ее мандата и других гуманитарных аспектах. Как заявила Ангела Меркель по итогам переговоров, "удалось урегулировать некоторые вещи", в частности, закон об особом статусе Донбасса, который должен был вступить в силу после определения территорий, подпадающих под его действие. Также стороны рассмотрели возможность принятия законов об амнистии участников конфликта, о местных выборах и сроках их проведения.

19-20 октября 2016 года в Берлине лидеры "нормандской четверки" провели пятичасовые переговоры за закрытыми дверями. Главным итогом встречи стала договоренность о разработке проекта дорожной карты по реализации "Минска-2". Также Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд договорились о создании четырех новых зон разведения сил. Президент Украины по итогам встречи заявил о договоренности по вводу вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. В свою очередь ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Франсуа Олланд, общаясь с прессой, об этом не упомянули. 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе, отметив, что по данной теме существует "общее понимание".

Помимо очных встреч лидеры стран "нормандской четверки" провели 19 телефонных переговоров (в период с 25 июня 2014 года по 22 августа 2017 года). Кроме того, 29 марта 2018 года лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко приняли специальное заявление, в котором одобрили соглашение о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и призвали активизировать усилия по обмену "всех на всех". Заявление было опубликовано пресс-службой Кремля.

Встречи глав МИД "нормандской четверки"

Переговоры в нормандском формате проходят также на уровне глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Всего состоялось 15 таких встреч. Девять из них прошли в Берлине, три - в Париже, две - в Мюнхене, на полях конференции по безопасности, еще одна встреча - в 2016 году - была организована в Минске. Чаще всего главы МИД "четверки" встречались в 2015 году - семь раз, реже всего - по одному разу - в 2017 и 2018 годах. В 2019 году встречи не проводились.

Впервые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоялись 2 июля 2014 года в Берлине. Главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Украины и Франции Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Павел Климкин и Лоран Фабиус подписали совместную декларацию, в которой подтвердили "приверженность установлению устойчивого мира и стабильности на Украине".

Среди вопросов, которые рассматривали стороны на последующих встречах, - реализация минских соглашений, создание условий для доставки гуманитарных грузов в Донбасс, обмен пленными между сторонами конфликта, отвод вооружений от линии разграничения и разминирование территории Донбасса, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и др. Последние переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции состоялись 11 июня 2018 года в Берлине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
09 декабря 2019, 13:09
Политолог оценил предстоящую встречу Путина и Зеленского
08 декабря 2019, 17:39
Папа Римский молится за успех нормандского саммита
08 декабря 2019, 17:39
«Любой рост будет идти в карман кредиторов»: Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
09 декабря 2019, 09:54
«Настрой серьёзный»: чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
09 декабря 2019, 00:09
Пристайко назвал границу Украины главной «красной линией» переговоров
09 декабря 2019, 00:09
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH17
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.