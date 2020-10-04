Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху

В интервью телеканалу Al Jazeera TV Алиев заявил о том, что сопредседатели Минской группы просили его "проявить больше понимания, сказав, что правительство Армении новое, возможно, поэтому оно не может полностью контролировать свои эмоции и заявления".

Он отметил, что встречи с Пашиняном, которые уже состоялись, "были совершенно бессмысленными и носили формальный характер".

"Он сказал мне, что они не вернут территории", - подчеркнул Алиев.

По его словам, конфликт закончится, когда Карабах станет азербайджанским.

"У нас нет времени ждать ещё 30 лет", - сказал Алиев, подчеркнув, что конфликт должен быть решён уже сейчас.

Он отметил, что "партнёры Армении" должны сказать Еревану, "чтобы они покинули оккупированные территории". По его словам, только после этого конфликт будет разрешён.