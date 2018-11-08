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Встречи с Ким Чен Ыном не будет раньше Нового года - Трамп

08 ноября 2018, 03:09  •  50 • Политика
Вторая встреча с Ким Чен Ыном может состояться в 2019 году, сообщил Трамп.
Президент США Дональд Трамп назвал примерную дату новой встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Она произойдет где-то в начале 2019 года, сообщил американский лидер на пресс-конференции.
«В какой-то момент в начале следующего года», - ответил Трамп на вопрос о новой встрече с Ким Чен Ыном.
Глава Белого дома добавил, что не торопится с новой встречей с северокорейским лидером. Причина этого проста - санкции работают, а Пхеньян больше не запускает баллистические ракеты.
Напомним, что последний раз Трамп и Ким Чен Ын виделись летом 2018 года в Сингапуре. Также лидеры ведут друг с другом активную переписку, правда, содержание писем не разглашается.

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