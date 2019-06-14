Встречи «на полях» Осаки. Грядущий саммит G20 и большая мировая игра • 40 • Аналитика









Предварительные игры

На последнее такое заявления Трампа оперативно отреагировал замминистра МИД Сергей Рябков, он подтвердил готовность России обсуждать с США вопросы стратегической безопасности, но никакого «чуда» Россия не ждёт, потому что «сохраняются глубокие разногласия». Рябков обсуждает эти разногласия с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, и в этом заключается весь наработанный на сегодня позитив. Что же мы имеем?



Трамп как бы добивается встречи с Путиным, проглотив свои предыдущие ультиматумы, и при этом ломится в открытые ворота: Москва принципиально всегда готова говорить с Вашингтоном. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что подготовка к такой встрече не ведётся, а Рябков предположил, что Трамп и Путин проведут беседу в Осаке «на ногах». Что могут обсуждать Трамп и Путин, кроме как бы фундаментального вопроса стратегических вооружений?



Фактически они и этот вопрос обсуждать не могут, так как не проводятся никакие подготовительные встречи экспертов сторон. Получается, Трамп хочет интерпретировать сам факт встречи с Путиным как свою некую победу? Когда санкционная война США против России только усиливается, и Москва отвечает на это укреплением отношений с Китаем?



В последние перед G20 дни американский президент угрожает председателю КНР Си Цзиньпину новыми антикитайскими санкциями, если он не приедет на этот саммит. У Китая сложные отношения с Японией со времён Второй мировой войны. Получается, сам факт участия Си Цзиньпина в G20 Трамп также может объявить своей победой.



Французский ход

Президент Франции Эммануэль Макрон, после того как 6 июня на нормандских торжествах встретился с Трампом и обсудил с ним в том числе ситуацию на Украине, выступил вдруг за продолжение «стратегической дискуссии с Россией». При этом Макрон делает крайне двусмысленные заявления: «Не закрывать глаза на самоопределение Крыма, так как это был военный жест со стороны России». Так «самоопределение Крыма» или «военный жест России»? Это всё-таки не одно и то же. Другое французское коленце: «Европа не должна соглашаться исключительно с НАТО». Что это всё такое? Просто блеф для Москвы?



Закончил Макрон всё старой мантрой: «Москва должна приложить усилия по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта на Украине». Тогда G7 опять может стать G8 за счёт возвращения России. Основная стратегическая мысль Эммануэля: «Было бы неправильно позволить России разворачиваться к Китаю». Здесь прекрасно всё: и высокомерный тон, и очевидные мотивы.



Можно предположить, что Макрон изложил нам предварительную позицию Трампа, с которой он собирается говорить «на ногах» с Путиным в Осаке. Мы знаем особое отношение Трампа к Макрону, с которого он обещал «сдувать пылинки», наверное, за этим стоят какие-то секретные отношения. Все двусмысленности Макрона и по Крыму, и по НАТО, и основная заявленная стратегическая цель Запада вполне могут принадлежать и Трампу. Что же тогда он предлагает?



Фактически Трамп через Макрона предлагает Москве вместо «нормандского формата» формат G8, где, кстати, нет Украины. Этим он «не позволит России разворачиваться к Китаю», возвращая в западный клуб держав. Вот только чем Трамп думает расплачиваться с Путиным? Местом «свадебного генерала» в G8? Слишком всё это просто. Что, если Россия предложит расширить западный клуб до G9 приглашением в него Китая?



Что дальше?

Вариантов продолжения большой мировой игры много, понять бы, кто и где блефует? Введёт ли Трамп санкции против Германии за строительство «Северного потока 2», как обещает? Удастся ли Германии и России найти взаимоприемлемое решение для продолжения украинского транзита газа хотя бы на какой-то период времени? Американский представитель Джон Шютте высказался на днях о «вероятном прекращении транзита газа в 2020 году, к которому Украина должна быть подготовлена». Как реально будут готовить к этому Украину, новым госпереворотом?



В интервью телеканалу «Мир» Владимир Путин сказал, что «российско-американские отношения деградируют», и он надеется, что на G20 Россия и США смогут «выйти на конструктивные решения» экономических вопросов: «Мы очень надеемся, что здравый смысл восторжествует». Пожалуй, эти общие слова сказаны для проформы: о какой нормализации отношений можно говорить, когда Трамп угрожает санкциями СП-2?



Путин ничего не сказал о «нормандском формате» и G7, но отметил, что «симпатии России на стороне Китая, объём взаимной торговли с которым превысил 108 млрд. долларов». Красноречивый акцент. Однако для складывающегося формата Москва – Пекин нужен третий участник: тогда он обретёт устойчивость. Кто бы им мог стать?

Предстоящая встреча глав государств G20 в Осаке 28-29 июня обещает много интересного. Президенту Трампу нужны хотя бы символические успехи для начинающейся в США новой президентской кампании: если американская экономика показывает хорошую статистику, то на внешнеполитических фронтах у Трампа одни неприятности. На их фоне Трамп уже несколько раз говорит о своей встрече "на полях" саммита G20 в Осаке с Путиным, а Владимир Владимирович на это никак не реагирует.На последнее такое заявления Трампа оперативно отреагировал замминистра МИД Сергей Рябков, он подтвердил готовность России обсуждать с США вопросы стратегической безопасности, но никакого «чуда» Россия не ждёт, потому что «сохраняются глубокие разногласия». Рябков обсуждает эти разногласия с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, и в этом заключается весь наработанный на сегодня позитив. Что же мы имеем?Трамп как бы добивается встречи с Путиным, проглотив свои предыдущие ультиматумы, и при этом ломится в открытые ворота: Москва принципиально всегда готова говорить с Вашингтоном. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что подготовка к такой встрече не ведётся, а Рябков предположил, что Трамп и Путин проведут беседу в Осаке «на ногах». Что могут обсуждать Трамп и Путин, кроме как бы фундаментального вопроса стратегических вооружений?Фактически они и этот вопрос обсуждать не могут, так как не проводятся никакие подготовительные встречи экспертов сторон. Получается, Трамп хочет интерпретировать сам факт встречи с Путиным как свою некую победу? Когда санкционная война США против России только усиливается, и Москва отвечает на это укреплением отношений с Китаем?В последние перед G20 дни американский президент угрожает председателю КНР Си Цзиньпину новыми антикитайскими санкциями, если он не приедет на этот саммит. У Китая сложные отношения с Японией со времён Второй мировой войны. Получается, сам факт участия Си Цзиньпина в G20 Трамп также может объявить своей победой.Президент Франции Эммануэль Макрон, после того как 6 июня на нормандских торжествах встретился с Трампом и обсудил с ним в том числе ситуацию на Украине, выступил вдруг за продолжение «стратегической дискуссии с Россией». При этом Макрон делает крайне двусмысленные заявления: «Не закрывать глаза на самоопределение Крыма, так как это был военный жест со стороны России». Так «самоопределение Крыма» или «военный жест России»? Это всё-таки не одно и то же. Другое французское коленце: «Европа не должна соглашаться исключительно с НАТО». Что это всё такое? Просто блеф для Москвы?Закончил Макрон всё старой мантрой: «Москва должна приложить усилия по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта на Украине». Тогда G7 опять может стать G8 за счёт возвращения России. Основная стратегическая мысль Эммануэля: «Было бы неправильно позволить России разворачиваться к Китаю». Здесь прекрасно всё: и высокомерный тон, и очевидные мотивы.Можно предположить, что Макрон изложил нам предварительную позицию Трампа, с которой он собирается говорить «на ногах» с Путиным в Осаке. Мы знаем особое отношение Трампа к Макрону, с которого он обещал «сдувать пылинки», наверное, за этим стоят какие-то секретные отношения. Все двусмысленности Макрона и по Крыму, и по НАТО, и основная заявленная стратегическая цель Запада вполне могут принадлежать и Трампу. Что же тогда он предлагает?Фактически Трамп через Макрона предлагает Москве вместо «нормандского формата» формат G8, где, кстати, нет Украины. Этим он «не позволит России разворачиваться к Китаю», возвращая в западный клуб держав. Вот только чем Трамп думает расплачиваться с Путиным? Местом «свадебного генерала» в G8? Слишком всё это просто. Что, если Россия предложит расширить западный клуб до G9 приглашением в него Китая?Вариантов продолжения большой мировой игры много, понять бы, кто и где блефует? Введёт ли Трамп санкции против Германии за строительство «Северного потока 2», как обещает? Удастся ли Германии и России найти взаимоприемлемое решение для продолжения украинского транзита газа хотя бы на какой-то период времени? Американский представитель Джон Шютте высказался на днях о «вероятном прекращении транзита газа в 2020 году, к которому Украина должна быть подготовлена». Как реально будут готовить к этому Украину, новым госпереворотом?В интервью телеканалу «Мир» Владимир Путин сказал, что «российско-американские отношения деградируют», и он надеется, что на G20 Россия и США смогут «выйти на конструктивные решения» экономических вопросов: «Мы очень надеемся, что здравый смысл восторжествует». Пожалуй, эти общие слова сказаны для проформы: о какой нормализации отношений можно говорить, когда Трамп угрожает санкциями СП-2?Путин ничего не сказал о «нормандском формате» и G7, но отметил, что «симпатии России на стороне Китая, объём взаимной торговли с которым превысил 108 млрд. долларов». Красноречивый акцент. Однако для складывающегося формата Москва – Пекин нужен третий участник: тогда он обретёт устойчивость. Кто бы им мог стать? Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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