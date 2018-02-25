Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Тяжёлая гуманитарная ситуация»: Путин обсудил с Макроном и Меркель обстановку в...
Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии террористов не спасёт
Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии
Главная / Политика

Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимпийцами

25 февраля 2018, 23:24  •  68 • Политика
В Кремле занимаются согласованием графика президента и спортсменов.
Президент РФ Владимир Путин лично встретится с российскими спортсменами-олимпийцами. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что подготовка к данной встрече уже началась. В частности, проходит согласование напряженных графиков президента России с не менее напряженным расписанием тренировок и выступлений российских спортсменов.
"Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов", - сказал Песков на пресс-конференции.
Ранее появилась информация о том, что встреча Путина и российских олимпийцев пройдет в среду, 28 февраля. Олимпиада в Пхенчхане завершилась в это воскресенье, 25 февраля. Для России итогом соревнований стали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. То есть 17 комплектов различных наград.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 23:24
Санкционный треугольник: Новые санкции США против КНДР нацелены на Китай
25 февраля 2018, 23:24
Что ждёт Донбасс?
25 февраля 2018, 16:54
Эпоха перемен: Компартия Китая увеличит срок полномочий главы страны

25 февраля 2018, 16:54
The Washington Post: "Российские хакеры" готовятся сорвать церемонию закрытия ОИ-2018
25 февраля 2018, 20:09
Чья-то большая фантазия: Совбез России разоблачил фейк о наркотиках в самолете Патрушева
25 февраля 2018, 23:24
Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
26 февраля 2018, 02:24
«С применением отравляющих веществ»: в Минобороны предупредили о готовящейся провокац...
25 февраля 2018, 23:24
Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших герое...
26 февраля 2018, 02:24
«Совершили акт неповиновения, спев гимн России»: как иностранные СМИ встретили победу...
25 февраля 2018, 23:24
Голову декоммунизируйте: Верка Сердючка отреагировала на декоммунизацию ее дома
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 февраля 2018, 03:54
Познер покинул эфир "Аль-Джазиры" после того, как Путина назвали кагэбэшником
20 февраля 2018, 21:24
Порошенко подписал «закон о войне» на Донбассе
19 февраля 2018, 21:09
Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"
20 февраля 2018, 00:24
Немецкие СМИ: Заезженная пластинка Порошенко отвернула от Украины весь мир
22 февраля 2018, 17:24
Гроссмейстер в поддавки не играет
20 февраля 2018, 05:28
Мюнхенская конференция все
24 февраля 2018, 01:54
Военным Кривого Рога грозит трибунал за "провокационные" флаги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.