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Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимпийцами
25 февраля 2018, 23:24 • 68 • Политика
В Кремле занимаются согласованием графика президента и спортсменов.
Президент РФ Владимир Путин лично встретится с российскими спортсменами-олимпийцами. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что подготовка к данной встрече уже началась. В частности, проходит согласование напряженных графиков президента России с не менее напряженным расписанием тренировок и выступлений российских спортсменов.
Ранее появилась информация о том, что встреча Путина и российских олимпийцев пройдет в среду, 28 февраля. Олимпиада в Пхенчхане завершилась в это воскресенье, 25 февраля. Для России итогом соревнований стали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. То есть 17 комплектов различных наград.
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