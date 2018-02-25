Встрече быть: Песков подтвердил намерение Путина встретиться с российскими олимпийцами

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В Кремле занимаются согласованием графика президента и спортсменов.

Президент РФ Владимир Путин лично встретится с российскими спортсменами-олимпийцами. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что подготовка к данной встрече уже началась. В частности, проходит согласование напряженных графиков президента России с не менее напряженным расписанием тренировок и выступлений российских спортсменов.

"Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов", - сказал Песков на пресс-конференции.

Ранее появилась информация о том, что встреча Путина и российских олимпийцев пройдет в среду, 28 февраля. Олимпиада в Пхенчхане завершилась в это воскресенье, 25 февраля. Для России итогом соревнований стали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. То есть 17 комплектов различных наград.