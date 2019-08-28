Встречаем: гонка вооружений 2.0? • 61 • Аналитика









Сегодня уже даже не стоит раскапывать и обсуждать тему «кто первый начал». Просто потому, что уже не так и важно, что было раньше: «Абрамсы» в Прибалтике или мультики с «Посейдоном». Вещи, возможно, и разные, но суть у них одна: запугать оппонента.



И здесь нельзя не отметить один аспект: у Путина получилось напугать. Мультик с "Посейдоном" оказался даже круче, чем вполне себе нормальные и реальные "Абрамсы".



Да, над мегаракетой на ядерном двигателе вдоволь поржала вся Америка, это не сыграло. Но дело было не только в этой вундер… Правда?



Сегодня особенно забавно смотрится на фоне робота Феди, истерящего на орбите, из-за чего мы снова в очередной раз не смогли удивить весь мир. Но «чудеса» нашего «Роскосмоса», ведомого известным популистом, они последнее время действительно все больше из области фантастики, причем, не научной, а закономерной.



Но тут уже ничего, как говорится, не попишешь, да и смысла нет. Уберут Рогозина – поставят Мутко. Не поставят Мутко – поставят Золотова. Главное – поставят не по принципу профпригодности, а по степени преданности Путину. Точнее, Путин делает назначения, исходя из того, кто, значит, преданнее.



Тут увы, ничего уже не сделаешь, практика порочная, бездари на должностях, но других у нас не будет. Увы.



Но вот то, что на Западе ко всему, что делает и говорит Путин в их сторону, относятся очень внимательно – факт. С репутацией на международной арене пока все в порядке. Отсюда и выводы, и действия, и противодействия.



Почему все посмеялись над ядерной ракетой, понятно. Потому что «Роскосмос» и Рогозин с батутом.



Почему не стали смеяться над «Кинжалом» и «Посейдоном»?



А потому, что считается во всем мире, что несмотря ни на что, в эти штуки мы можем. Начнем с «Кинжала».



Скептики, которых у нас достаточно, да и не только у нас, говорят, что подвешенный бак под фюзеляжем самолета – это еще не ракета, и вообще, мультики рулят.



Хорошо, особенно здорово смотрится «и вообще» вкупе с мультиками.





Но вот реалисты, они (особенно по ту сторону фронта) почему-то говоря о «Кинжалах», кивают на «Калибры» и «Искандеры». Которые мало того, что существуют, так еще и демонстрации были более чем впечатляющие.



Так что может, конечно, «Кинжал» и не совсем настоящий (или совсем не настоящий), но кто рискнет проверить? Удовольствие более чем сомнительное.



Да, попавшие туда, куда целились, «Калибры» в Сирии сделали свое дело. Попадает «Искандер», попадает «Калибр» - почему не попасть «Кинжалу»? Ну выдаст он не 5, а 4 Маха, и что? А ничего. Итог примерно одинаков будет.



Приходится верить, как говорил один литературный герой Булгакова.



И вот уже прилетел ответ. В США радостно заговорили о так давно напрашивающейся модернизации комплексов «Пэтриот». Точнее, о том, что модернизация состоялась, и уже 9 полков из 15 получили новое оборудование.



Что модернизировали?



Первоначально ракету. PAC-3 MSE – это день сегодняшний, но получилось так, что ракета несколько опередила по фаршу весь комплекс. И пришлось комплекс подтягивать до ракеты.



Обновление назвали Post-Deployment Build 8, или PDB8, предоставляет собой фактически замену радара слежения и наведения. Радар стал цифровым, удалось повысить его мощность, соответственно, избирательность и дальность действия.



Радар AN/MPQ-65A имеет дальность действия примерно на 30% и скорость обработки потока информации на 18-20% больше, чем предшественник.



Вроде бы радар стал дешевле и более защищен от электронных атак.



Закончен полный перевод самого комплекса «Пэтриот» на «цифру». В целом модернизация весьма значительная, как ни крути.



Единственное, о чем умалчивают американцы – это о стоимости проекта. Но это и не мудрено, тут как раз хвастаться нечем. Однако, о деньгах мы поговорим чуть позже.



В общем, если и не удалось успокоить всех скептиков в Штатах, которые считают, что завтра русские сметут Америку с лица земли, то хотя бы частично.



Но модернизация такого уровня – это серьезно. И, если она будет реально удачной – это добавит нам тем для размышлений.



Перейдем к «Посейдону».



Тут все несколько проще. С одной стороны, когда прошла информация, истерия по первому времени была круче, чем реакция на «Кинжалы».



Оно и понятно, подводная ядерная бомба, способная если не испепелить все в прибрежной зоне, то смыть – это серьезно. Поэтому вопили в США вполне себе громко и обосновано. Потом, правда, угомонились, поскольку начали думать.



Чудо-юдо рыба-беспилотник, с возможностью неограниченно долго ждать своего часа – это серьезно. Не менее серьезно, чем атомные субмарины, которые у нас все еще производят. И тут примерно такой же расклад, как с «Кинжалом»: в «Посейдон» верят, потому что есть «Бореи».



Как показала практика переброски «Борея» на Тихий океан, когда его засекли только входящим в бухту Золотой Рог, с обнаружением у американцев не очень. Несмотря на буи, станции, подлодки на дежурстве, спутники и все остальное.



С «Посейдоном» может все быть совершенно так же печально.



Конечно, утешает всех там, за океаном, что носитель аппаратов только один, и засечь его выход не так уж и сложно. На словах. Как на деле – будем смотреть.



Но те, кто утешает взбудораженные массы с американских СМИ, поступают весьма правильно. Дескать, эти русские, они сами могут. И все сами переломают. А в доказательство приводят безобразие с доком и трагедию с «Лошариком». А то, что ВМС США ежегодно гробят в авариях свои корабли… Ну просто у них этих эсминцев столько, что пару можно и расколотить о танкеры или сухогрузы.



Но реально, что делать против этого «Посейдона», в США пока не придумали.



«Авангард» трогать не будем, просто потому, что в него особо в США не верят, да если честно, и я в него не верю. Оно и «Посейдон» более чем сомнительно выглядит на фоне наших постоянных «успехов» в электронике, так что…



Так что в целом можно сказать, что «развод на суммы» получился.



Нет, а если реально? Если все эти мультики, которыми мы пытались напугать Запад, так и останутся «Арматой»? Тогда что?



Тогда можно будет поздравить с тем, что хорошо поставленная и скормленная дезинформация заставила США потратить очередные чемоданы с долларами на противодействие русской военной угрозе.



Собственно, а почему нет? Как мы в свое время влетели с этой СОИ, сколько всего было потеряно?



Другой вопрос, что доллары в США – это возобновляемый ресурс. А у нас, к сожалению, нет. Мы не можем участвовать в гонке вооружений на одном уровне с США. Просто потому, что мы не имеем самостоятельной и крепкой валюты.



Поэтому на вооружение мы потратим столько, сколько сможем, а США столько, сколько будет нужно. Именно «нужно», а не «необходимо». Ну с какими-то там корректировками, конечно, но американских военных конечно надо тормозить время от времени, это понимает и президент, и сенат, и Конгресс.



У нас тоже надо ограничивать хотелки, особенно на высших этажах. Простите, но док тонет, потому, что был украден и продан запасной кабель, а солярку с аварийных генераторов слили еще в 90-е и не залили больше. Некрасиво.



Но когда вместо закупки необходимого из года в год продолжается никчемное и бессмысленное растранжиривание денег в угоду сомнительным мероприятиям типа некоторых видов тех же «Армейских игр»…



Простите, соревнования военных инспекторов в Иране – это так важно? Конный марафон в Монголии? «Рембат» в России, где наша сборная с уверенностью победила такие продвинутые команды, как Лаос, Венесуэла и Конго? Что нужно знать об очередном «сливе» Новороссии



Нет, если деньги не запускать на ветер, то мы вполне сможем что-то противопоставить США. Возможно, сможем. Потому что научный потенциал США никто не отменял и отменить не сможет. Равно как и возможности печатного станка.



Грядущая гонка вооружений, которая, по моему мнению, уже началась, вряд ли принесет нам победу. Увы, но финансовая катастрофа постигла Советский Союз, где так не воровали, как в современной России, где не тратили денег на глупости, где все было в руках государства. И где денег было больше.



Боюсь (реально боюсь), что противопоставить американцам нам особо нечего. И потому даже мультяшная война – это вполне себе способ нанести временный урон противнику, «разведя» его на суммы из бюджета.



Договоры будут падать один за другим, руки будут развязываться все дальше. Это факт, от которого не отвертеться. Это все выгодно военным промышленникам и у нас, и по ту сторону океана. По ту сторону даже, пожалуй, побольше.



А нам остается только смотреть, как будет развиваться новая гонка вооружений. И кто первым сойдет с дистанции. Прекрасно, если это будут США. Но почему-то на Россию в этом противостоянии делать ставки не хочется. Слишком все неоптимистично выглядит, слишком многое сегодня надо поменять. Наверное, будет несколько цинично сказать, что мы начинаем жить в довольно опасное время. Время обрушения договоров и взаимного запугивания.Сегодня уже даже не стоит раскапывать и обсуждать тему «кто первый начал». Просто потому, что уже не так и важно, что было раньше: «Абрамсы» в Прибалтике или мультики с «Посейдоном». Вещи, возможно, и разные, но суть у них одна: запугать оппонента.И здесь нельзя не отметить один аспект: у Путина получилось напугать. Мультик с "Посейдоном" оказался даже круче, чем вполне себе нормальные и реальные "Абрамсы".Да, над мегаракетой на ядерном двигателе вдоволь поржала вся Америка, это не сыграло. Но дело было не только в этой вундер… Правда?Сегодня особенно забавно смотрится на фоне робота Феди, истерящего на орбите, из-за чего мы снова в очередной раз не смогли удивить весь мир. Но «чудеса» нашего «Роскосмоса», ведомого известным популистом, они последнее время действительно все больше из области фантастики, причем, не научной, а закономерной.Но тут уже ничего, как говорится, не попишешь, да и смысла нет. Уберут Рогозина – поставят Мутко. Не поставят Мутко – поставят Золотова. Главное – поставят не по принципу профпригодности, а по степени преданности Путину. Точнее, Путин делает назначения, исходя из того, кто, значит, преданнее.Тут увы, ничего уже не сделаешь, практика порочная, бездари на должностях, но других у нас не будет. Увы.Но вот то, что на Западе ко всему, что делает и говорит Путин в их сторону, относятся очень внимательно – факт. С репутацией на международной арене пока все в порядке. Отсюда и выводы, и действия, и противодействия.Почему все посмеялись над ядерной ракетой, понятно. Потому что «Роскосмос» и Рогозин с батутом.Почему не стали смеяться над «Кинжалом» и «Посейдоном»?А потому, что считается во всем мире, что несмотря ни на что, в эти штуки мы можем. Начнем с «Кинжала».Скептики, которых у нас достаточно, да и не только у нас, говорят, что подвешенный бак под фюзеляжем самолета – это еще не ракета, и вообще, мультики рулят.Хорошо, особенно здорово смотрится «и вообще» вкупе с мультиками.Но вот реалисты, они (особенно по ту сторону фронта) почему-то говоря о «Кинжалах», кивают на «Калибры» и «Искандеры». Которые мало того, что существуют, так еще и демонстрации были более чем впечатляющие.Так что может, конечно, «Кинжал» и не совсем настоящий (или совсем не настоящий), но кто рискнет проверить? Удовольствие более чем сомнительное.Да, попавшие туда, куда целились, «Калибры» в Сирии сделали свое дело. Попадает «Искандер», попадает «Калибр» - почему не попасть «Кинжалу»? Ну выдаст он не 5, а 4 Маха, и что? А ничего. Итог примерно одинаков будет.Приходится верить, как говорил один литературный герой Булгакова.И вот уже прилетел ответ. В США радостно заговорили о так давно напрашивающейся модернизации комплексов «Пэтриот». Точнее, о том, что модернизация состоялась, и уже 9 полков из 15 получили новое оборудование.Что модернизировали?Первоначально ракету. PAC-3 MSE – это день сегодняшний, но получилось так, что ракета несколько опередила по фаршу весь комплекс. И пришлось комплекс подтягивать до ракеты.Обновление назвали Post-Deployment Build 8, или PDB8, предоставляет собой фактически замену радара слежения и наведения. Радар стал цифровым, удалось повысить его мощность, соответственно, избирательность и дальность действия.Радар AN/MPQ-65A имеет дальность действия примерно на 30% и скорость обработки потока информации на 18-20% больше, чем предшественник.Вроде бы радар стал дешевле и более защищен от электронных атак.Закончен полный перевод самого комплекса «Пэтриот» на «цифру». В целом модернизация весьма значительная, как ни крути.Единственное, о чем умалчивают американцы – это о стоимости проекта. Но это и не мудрено, тут как раз хвастаться нечем. Однако, о деньгах мы поговорим чуть позже.В общем, если и не удалось успокоить всех скептиков в Штатах, которые считают, что завтра русские сметут Америку с лица земли, то хотя бы частично.Но модернизация такого уровня – это серьезно. И, если она будет реально удачной – это добавит нам тем для размышлений.Перейдем к «Посейдону».Тут все несколько проще. С одной стороны, когда прошла информация, истерия по первому времени была круче, чем реакция на «Кинжалы».Оно и понятно, подводная ядерная бомба, способная если не испепелить все в прибрежной зоне, то смыть – это серьезно. Поэтому вопили в США вполне себе громко и обосновано. Потом, правда, угомонились, поскольку начали думать.Чудо-юдо рыба-беспилотник, с возможностью неограниченно долго ждать своего часа – это серьезно. Не менее серьезно, чем атомные субмарины, которые у нас все еще производят. И тут примерно такой же расклад, как с «Кинжалом»: в «Посейдон» верят, потому что есть «Бореи».Как показала практика переброски «Борея» на Тихий океан, когда его засекли только входящим в бухту Золотой Рог, с обнаружением у американцев не очень. Несмотря на буи, станции, подлодки на дежурстве, спутники и все остальное.С «Посейдоном» может все быть совершенно так же печально.Конечно, утешает всех там, за океаном, что носитель аппаратов только один, и засечь его выход не так уж и сложно. На словах. Как на деле – будем смотреть.Но те, кто утешает взбудораженные массы с американских СМИ, поступают весьма правильно. Дескать, эти русские, они сами могут. И все сами переломают. А в доказательство приводят безобразие с доком и трагедию с «Лошариком». А то, что ВМС США ежегодно гробят в авариях свои корабли… Ну просто у них этих эсминцев столько, что пару можно и расколотить о танкеры или сухогрузы.Но реально, что делать против этого «Посейдона», в США пока не придумали.«Авангард» трогать не будем, просто потому, что в него особо в США не верят, да если честно, и я в него не верю. Оно и «Посейдон» более чем сомнительно выглядит на фоне наших постоянных «успехов» в электронике, так что…Так что в целом можно сказать, что «развод на суммы» получился.Нет, а если реально? Если все эти мультики, которыми мы пытались напугать Запад, так и останутся «Арматой»? Тогда что?Тогда можно будет поздравить с тем, что хорошо поставленная и скормленная дезинформация заставила США потратить очередные чемоданы с долларами на противодействие русской военной угрозе.Собственно, а почему нет? Как мы в свое время влетели с этой СОИ, сколько всего было потеряно?Другой вопрос, что доллары в США – это возобновляемый ресурс. А у нас, к сожалению, нет. Мы не можем участвовать в гонке вооружений на одном уровне с США. Просто потому, что мы не имеем самостоятельной и крепкой валюты.Поэтому на вооружение мы потратим столько, сколько сможем, а США столько, сколько будет нужно. Именно «нужно», а не «необходимо». Ну с какими-то там корректировками, конечно, но американских военных конечно надо тормозить время от времени, это понимает и президент, и сенат, и Конгресс.У нас тоже надо ограничивать хотелки, особенно на высших этажах. Простите, но док тонет, потому, что был украден и продан запасной кабель, а солярку с аварийных генераторов слили еще в 90-е и не залили больше. Некрасиво.Но когда вместо закупки необходимого из года в год продолжается никчемное и бессмысленное растранжиривание денег в угоду сомнительным мероприятиям типа некоторых видов тех же «Армейских игр»…Простите, соревнования военных инспекторов в Иране – это так важно? Конный марафон в Монголии? «Рембат» в России, где наша сборная с уверенностью победила такие продвинутые команды, как Лаос, Венесуэла и Конго?Нет, если деньги не запускать на ветер, то мы вполне сможем что-то противопоставить США. Возможно, сможем. Потому что научный потенциал США никто не отменял и отменить не сможет. Равно как и возможности печатного станка.Грядущая гонка вооружений, которая, по моему мнению, уже началась, вряд ли принесет нам победу. Увы, но финансовая катастрофа постигла Советский Союз, где так не воровали, как в современной России, где не тратили денег на глупости, где все было в руках государства. И где денег было больше.Боюсь (реально боюсь), что противопоставить американцам нам особо нечего. И потому даже мультяшная война – это вполне себе способ нанести временный урон противнику, «разведя» его на суммы из бюджета.Договоры будут падать один за другим, руки будут развязываться все дальше. Это факт, от которого не отвертеться. Это все выгодно военным промышленникам и у нас, и по ту сторону океана. По ту сторону даже, пожалуй, побольше.А нам остается только смотреть, как будет развиваться новая гонка вооружений. И кто первым сойдет с дистанции. Прекрасно, если это будут США. Но почему-то на Россию в этом противостоянии делать ставки не хочется. Слишком все неоптимистично выглядит, слишком многое сегодня надо поменять. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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