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Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце: прямая онлайн-трансляция

04 февраля 2020, 15:24  •  53 • В России

Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Череповца. В ходе визита президент планирует посетить Череповецкий химико-технологический колледж, в котором готовятся специалисты для АО «Апатит». Там же Путин проведёт встречу с местной общественностью.

Затем глава государства посетит Центр боевых искусств и центр образования имени И.А. Милютина.

В последний раз Путин приезжал в Череповец в феврале 2014 года, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат.

Встреча Путина с общественностью в Череповце.

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