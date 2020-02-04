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Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце: прямая онлайн-трансляция
04 февраля 2020, 15:24 • 53 • В России
Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Череповца. В ходе визита президент планирует посетить Череповецкий химико-технологический колледж, в котором готовятся специалисты для АО «Апатит». Там же Путин проведёт встречу с местной общественностью.
Затем глава государства посетит Центр боевых искусств и центр образования имени И.А. Милютина.
В последний раз Путин приезжал в Череповец в феврале 2014 года, чтобы провести заседание президиума Госсовета и посетить металлургический комбинат.
Встреча Путина с общественностью в Череповце.
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