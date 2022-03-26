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Встреча в Варшаве: О чём Байден беседовал с украинскими министрами?
26 марта 2022, 17:20 • 415 • Политика
Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД и главой Минобороны Украины. Стало известно, о чём беседовал американский лидер с украинскими министрами.
Встреча прошла в Варшаве. С украинской стороны в ней приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников, с американской - президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
Главной темой переговоров стали вопросы обороны, а также поиска политического решения украинского кризиса.
Напомним, Байден ранее прибыл в Польшу с двухдневным визитом. Накануне он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с американскими солдатами, которые служат в этой стране. В разговоре с ними Байден отметил, что они сами смогут убедиться в бедственном положении Украины, когда окажутся там. Была ли это оговорка или президент США случайно выдал планы по введению войск - не уточняется.
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