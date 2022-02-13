Встреча в ЦКБ: Могли ли Зюганов и Жириновский увидеться в больнице?

Источники сообщили о возможной встрече в ЦКБ Зюганова и Жириновского.

В СМИ появились публикации, что в ЦКБ произошла встреча двух лидеров фракций Госдумы Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

Как сообщает источник URA.RU, близкий к ЛДПР: "Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели".

По словам источника, в ходе встречи Жириновский якобы даже в шутку спросил у Зюганова: "А где Миронов?"

Как передаёт "РИА Новости", лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье, 13 февраля, опроверг сообщения СМИ о встрече в ЦКБ с Владимиром Жириновским. По словам политика, пока такие встречи невозможны в связи с заболеванием лидера ЛДПР.

Ранее стало известно, что Жириновский со 2 февраля находится в ЦКБ с диагнозом коронавирус.

О госпитализации Зюганова стало известно позже, он находится в больнице на плановом обследовании. У политика также есть симптомы ОРВИ.