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Встреча в ЦКБ: Могли ли Зюганов и Жириновский увидеться в больнице?

13 февраля 2022, 22:20  •  83 • Политика
Источники сообщили о возможной встрече в ЦКБ Зюганова и Жириновского.
В СМИ появились публикации, что в ЦКБ произошла встреча двух лидеров фракций Госдумы Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.
Как сообщает источник URA.RU, близкий к ЛДПР: "Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели".
По словам источника, в ходе встречи Жириновский якобы даже в шутку спросил у Зюганова: "А где Миронов?"
Как передаёт "РИА Новости", лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье, 13 февраля, опроверг сообщения СМИ о встрече в ЦКБ с Владимиром Жириновским. По словам политика, пока такие встречи невозможны в связи с заболеванием лидера ЛДПР.
Ранее стало известно, что Жириновский со 2 февраля находится в ЦКБ с диагнозом коронавирус.
О госпитализации Зюганова стало известно позже, он находится в больнице на плановом обследовании. У политика также есть симптомы ОРВИ.

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