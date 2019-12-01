Встреча в Париже: Путин даст Зеленскому последний шанс по газовому вопросу

Владимир Путин всё-таки даст своему украинскому коллеге последний шанс. Возможно, главы государств будут говорить о газе на встрече в Париже.

"Если после переговоров с Украиной по газу останутся проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, Путин и Зеленский смогут использовать встречу в Париже, чтобы обсудить и газовую тематику", - цитирует Дмитрия Пескова тelegram-канал "Пул №3".

До этого президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. Однако пока договорённостей достичь не удалось. Недавно шведский суд округа Свеа отказался удовлетворить апелляционный иск "Газпрома" в споре с украинским "Нафтогазом". Суд утвердил решение предыдущей инстанции. По постановлению Стокгольмского арбитража российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" пытался обжаловать решение, а потом вообще просил отменить его, но ничего не добился. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.

Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3 - 4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.