Встреча в Париже: чего ожидать от предстоящего саммита в нормандском формате

Саммит в нормандском формате, проведение которого запланировано на 9 декабря в Париже, должен способствовать выполнению Минских соглашений. Такое мнение выразили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва надеется, что Париж и Берлин помогут убедить украинскую сторону в «безальтернативности» минских договорённостей. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не завышать ожидания от встречи, несмотря на её важность.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре 18 ноября обсудили проведение саммита в нормандском формате.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине — с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате. С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил скорое проведение переговоров в нормандском формате с участием России, Украины, Франции и Германии. О грядущей встрече сообщал и Елисейский дворец.

«Нормандский формат запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведётся и уже вступила в завершающую стадию», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Представитель российского президента призвал не завышать и не занижать ожидания от встречи, отметив, однако, что она является важной и «долгожданной». В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «условия созрели» для проведения такого рода саммита.

Нормандский формат переговоров по Украине появился в июне 2014-го, когда на полях саммита, посвящённого юбилею высадки союзников в Нормандии, встретились Владимир Путин, Пётр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Они обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе.

В последний раз лидеры России, Украины, Германии и Франции встречались более трёх лет назад — 19 октября 2016 года. Тогда ключевой темой саммита стала реализация Минских соглашений. Однако из-за того, что президент Пётр Порошенко саботировал их выполнение, этот переговорный формат был поставлен на паузу.

«Альтернативы нет»

Условия для разморозки нормандского формата появились после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского. Киев выражал готовность к встрече и заявлял о желании урегулировать ситуацию в Донбассе.

1 октября представитель Украины на переговорах в Минске экс-президент Леонид Кучма согласовал формулу Штайнмайера, которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу. Также Украина согласилась начать разведение войск у населённых пунктов Петровское и Золотое. МИД ФРГ тогда заявил, что дверь к встрече в нормандском формате «открыта».

Разведение сил в Донбассе

РИА Новости

© Сергей Аверин

Однако провести отвод техники и тяжёлых вооружений в обоих населённых пунктах удалось лишь к 12 ноября. Несколько раз украинская сторона срывала процесс. В него пытались вмешаться участники националистических формирований, а в Киеве националисты и экс-президент Пётр Порошенко организовывали акции протеста, попутно обвиняя Владимира Зеленского в предательстве.

Неоднозначной была и позиция украинского Министерства иностранных дел. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко 14 ноября заявил о возможности выхода Киева из Минских соглашений. 18 ноября Пристайко выступил с очередным громким заявлением: если Минские соглашения не реализуются, то в Донбассе возможна некая «операция по поддержанию мира». Также он заявил, что можно отказаться от некоторых пунктов Минских соглашений или переформулировать их.

В свою очередь, полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал Украину «воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер», и заявил, что Киеву не стоит надеяться на пересмотр Минских соглашений.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, высказывания главы украинского внешнеполитического ведомства могут быть направлены на подготовку общественного мнения к тому, что Киев не сможет выполнить букву Минских соглашений.

«Это связано с тем, что пришла новая власть, а «прозападная» концепция украинского государства, стремящегося стать частью НАТО и ЕС, не изменилась, — отметил в беседе с RT Погребинский. — И поэтому любые условия, которые предполагают, что Донбасс может быть частью Украины, но не соответствуют при этом курсу Киева, для украинских властей неприемлемы».

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с RT предположил, что из-за неконструктивной позиции украинской стороны остаётся вероятность того, что встречу в Париже могут отменить в последний момент или перенести на более поздний срок.

«Киев сначала предлагает встречаться, а потом выдумывает какие-то очередные альтернативы Минским соглашениям, у которых на самом деле альтернативы нет. Украинским властям просто нужно это признать: либо забыть о Донбассе, либо исходить из того, что единственный вариант нормализации ситуации как на востоке страны, так и между Россией и Украиной — это выполнение Минских соглашений», — подчеркнул в беседе с RT Бондаренко.

Между тем источник RT в партии «Слуга народа» сообщил, что такими заявлениями украинский МИД пытается «укрепить позиции» Владимира Зеленского в преддверии переговоров в Париже.

«Украине невыгодно выходить из Минских соглашений, поскольку это усложнит процесс урегулирования конфликта, кроме того, Киев также осудят ЕС и США. С другой стороны, у Зеленского не так много возможностей для манёвра, поскольку на него будут давить Меркель и Макрон, которые заинтересованы в том, чтобы конфликт был разрешён», — считает собеседник RT.

«Краеугольный закон»

14 ноября российский президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, заявил, что если закон об особом статусе Донбасса (срок его действия истекает 31 декабря 2019 года. — RT) не будет продлён, то и обсуждать в нормандском формате будет нечего.

«31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это ключевой вопрос», — отметил Путин.

В свою очередь, Дмитрий Песков 17 ноября назвал закон об особом статусе Донбасса «крауегольным», но отметил, что его продление украинские власти должны обсуждать с властями республик Донбасса, что проблематично из-за отсутствия прямых контактов между сторонами конфликта.

Украинская сторона, в свою очередь, вместо продления существующего закона о статусе Донбасса говорит о подготовке новой нормы, но никаких подробностей по этому поводу Киев пока не озвучил.

Ранее в президентской партии «Слуга народа» заявляли, что в новом законе о статусе Донбасса не будет положений о всеобщей амнистии участников боевых действий на юго-востоке страны и Народной милиции на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Кроме того, в октябре в офисе Леонида Кучмы отмечали, что Украина приступит к выполнению политической части Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Дмитрий Пристайко, ранее говоривший о необходимости отказаться от всеобщей амнистии и от «особого статуса» для Донбасса, 18 ноября в интервью «РБК-Украина» заявил, что положения закона предстоит согласовать в том числе и с ОРДЛО.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

РИА Новости

Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял о необходимости принять новый закон до конца текущего года. Однако, по его словам, содержание документа будет зависеть от того, чем закончится встреча в нормандском формате.

«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, как и Верховной рады, что написание этого законопроекта будет происходить после нормандской встречи», — заявил Разумков на брифинге 18 ноября.

В интересах Европы

Как отметил 18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ ожидает, что Франция и Германия окажут влияние на Украину, чтобы она приняла дополнительные меры по выполнению Минских соглашений.

«Рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении

полного выполнения минского комплекса мер», — цитирует Лаврова ТАСС.

По мнению Михаила Погребинского, за оставшееся до переговоров время Париж и Берлин действительно могут сделать позицию Украины «более конструктивной».

«Сейчас, видимо, Макрон и МИД ФРГ будут вести переговоры с Киевом для того, чтобы он начал выполнять свои обязательства по Минским соглашениям в политической части», — полагает эксперт.

В свою очередь, Олег Бондаренко напомнил, что Брюссель увязывает выполнение Минских соглашений с вопросом о санкциях в отношении России.

«Все хотят поскорее достичь мира. И для Европы это вопрос продления или снятия антироссийских санкций, которые, как все понимают, не работают должным образом. Значит, нужно как-то красиво выйти из этой истории. А это возможно, только если стороны признают, что все пошли на уступки, выполнили договорённости, и Минские соглашения постепенно реализуются», — утверждает Бондаренко.

«Красные линии»

Источники RT в украинских политических кругах отмечают, что встреча в нормандском формате несёт для Зеленского большие политические риски: президент планирует выдвинуть жёсткие требования, но при этом практически не готов к компромиссам.

«Одно из главных требований президента — ликвидировать самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР, и уже на этом этапе могут начаться проблемы», — прогнозирует источник RT в украинском МИД.

В свою очередь, собеседник RT в партии «Голос» считает, что Зеленский и вовсе не готов к переговорам в нормандском формате.

Владимир Зеленский

Reuters

© Ints Kalnins

«От него, скорее всего, будут требовать провести прямые переговоры с лидерами самопровозглашённых республик. А это «красная черта» для украинской делегации, переступать которую запрещено», — утверждает депутат.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что встреча в нормандском формате может создать внутриполитические проблемы для украинского лидера.

«Представьте, Зеленский пожмёт руку Владимиру Путину. Это сразу же спровоцирует истерику в украинском обществе. Я уже не говорю о том, если президенту придётся пойти на уступки. Процесс претворения всех обещаний в жизнь может оказаться гораздо сложнее, чем рассчитывает его администрация», — утверждает собеседник RT.

По словам Олега Бондаренко, хотя встреча в нормандском формате может стать важным шагом для мирного процесса в Донбассе, однако она вряд ли кардинально повлияет на ситуацию.

«За одну встречу вряд ли что-то может быть изменено. Я бы её не переоценивал. Никаких стратегических решений на ней не будет», — считает Бондаренко.

Михаил Погребинский ожидает, что главным итогом переговоров в нормандском формате, скорее всего, станет лишь то, что стороны «внятно очертят свои позиции». Он допускает, что стороны договорятся о разведении войск Украины и республик Донбасса по всей линии соприкосновения. Ранее о такой перспективе говорил Владимир Путин.

«Например, украинская сторона в лице Зеленского даст понять, что сегодня она не готова голосовать за особый статус, за амнистию, но готова двигаться в этом направлении, готовить парламент, общественное мнение. А пока можно будет договориться о разведении войск вдоль всей линии соприкосновения. Мне кажется, что это тоже будет некий результат», — прогнозирует Погребинский.