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Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня

01 июня 2018, 13:54  •  48 • Украина
В МИД Германии заявили, что встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня.
 
Хайко Маас Reuters
 

Об этом сообщается в Twitter МИД Германии.

«Мирный процесс срочно нуждается в прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате в Берлине 11 июня», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи планируется обсудить тему миссии ООН в Донбассе.

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