|
Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня
01 июня 2018, 13:54 • 48 • Украина
В МИД Германии заявили, что встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня.
Хайко Маас Reuters
Об этом сообщается в Twitter МИД Германии.
«Мирный процесс срочно нуждается в прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате в Берлине 11 июня», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи планируется обсудить тему миссии ООН в Донбассе.
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 мая 2018, 08:39
|
29 мая 2018, 08:09
|
30 мая 2018, 08:09
|
29 мая 2018, 16:09
|
31 мая 2018, 13:39
|
27 мая 2018, 05:56
|
28 мая 2018, 09:25