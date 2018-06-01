Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня

В МИД Германии заявили, что встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня.

Об этом сообщается в Twitter МИД Германии.

«Мирный процесс срочно нуждается в прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате в Берлине 11 июня», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи планируется обсудить тему миссии ООН в Донбассе.