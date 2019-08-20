Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции

Во Франции состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Пятой республики Эммануэлем Макроном. Лидеры отметили важность развития двусторонних отношений. Среди наиболее значимых тем, которые были затронуты, — международная система безопасности, урегулирование в Сирии и прекращение конфликта на Украине.

В Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор длился около 3,5 часа, после они отправились на рабочий ужин.

Перед встречей оба лидера поделились с журналистами своими ожиданиями, а также ответили на ряд вопросов. Так, перед началом встречи Владимир Путин отметил уровень развития двусторонних отношений между Францией и Россией.

«Что касается торгово-экономических связей, то они за последнее время растут, объём товарооборота растёт. Правда, за первую половину этого года была некоторая корректировка — я думаю, что по объективным причинам. Хотя есть и положительный элемент в этом — торговый баланс выравнивается», — подчеркнул глава российского государства.

Макрон также отметил, что считает Россию частью Европы. По его словам, необходимо перестраивать существующие отношения между Москвой и Брюсселем.

«Я верю в эту европейскую концепцию, я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль. Вы знаете, что у нас есть новые совместные угрозы, будь то ядерная сфера, будь то кибербезопасность и так далее. Мы должны разработать общую повестку дня и общие методы для борьбы, для разрешения данных конфликтов», — сказал он.

Отметим, что лидеры проводили переговоры относительно недавно — во время саммита G20 в Осаке, который прошёл в конце июня.

«Это не Россия вышла из ДРСМД»

Одной из наиболее важных тем, которые затронули лидеры двух стран, стал вопрос системы международной безопасности, и в частности — ситуация вокруг прекратившего действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, Путин напомнил, что из соглашения в одностороннем порядке вышли США, а не Россия.

«Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-III. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнёров, хотя наши предложения лежат на столе», — сказал глава российского государства.

В контексте международной безопасности Москву беспокоят также судьба договора о запрещении испытаний ядерного оружия и милитаризация космоса, добавил Путин.

«Нам хотелось бы очень подробно даже поговорить на этот счёт. Имею в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам, в том числе и по милитаризации космоса», — подчеркнул президент России.

Макрон также выразил надежду, что лидерам удастся провести конструктивную беседу, так как для Европы важно обеспечить безопасность.

«У нас есть немало тем для обсуждения. Конечно, наша коллективная безопасность, разоружение. Были приняты решения по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, и теперь необходимо строить будущее нашей общей европейской безопасности. И я надеюсь, по этому поводу проведём очень обстоятельную беседу», — сказал французский президент.

Вскоре стало известно, что США провели лётные испытания крылатой ракеты на основе «Томагавков», что нарушает ДРСМД, — спустя всего чуть более двух недель после окончания действия соглашения (2 августа).

«Наблюдаем постоянные вылазки»

Среди других вопросов международной повестки лидеры обсудили также сирийское урегулирование. Путин отметил, что на данный момент боевики контролируют до 90% территории зоны деэскалации в Идлибе.

«И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда, более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь. Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из Идлибской зоны, поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз», — подчеркнул президент России.

Говоря о Сирии, Макрон отметил, что там «была проведена огромная работа», в том числе благодаря гуманитарным операциям. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе и отметил, что в рамках диалога с Путиным они постараются разработать временные рамки исполнения своих обязательств в вопросе сирийского урегулирования.

«Конечно же, мы постараемся разработать политические, дипломатические, конституционные временные рамки для выполнения взятых на себя обязательств. Была проведена крупная работа по мобилизации всех игроков, чтобы постараться добиться стабильности и реконструкции в Сирии», — сказал президент Франции.

«Внушают осторожный оптимизм»

Затронули президенты России и Франции вопрос урегулирования конфликта на Украине. Путин отметил, что поделится с Макроном содержанием телефонных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с избранным президентом Украины, здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм», — отметил глава России.

А Макрон допустил созыв встречи в нормандском формате уже через несколько недель. Помимо России и Франции, в него входят Украина и Германия.

«Мы должны проводить саммит «нормандской четвёрки» при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы оговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников, для того чтобы подготовить следующую «нормандскую встречу» на высшем уровне», — сказал Макрон, отвечая на вопрос журналиста.

Превращение «семёрки» в «восьмёрку»

Стоит отметить, что через несколько дней состоится саммит G7, на котором председательствует Франция. Как отметил Макрон, выбор тем обусловлен тем фактом, что обсуждать их будут в ходе «семёрки».

«Эти кризисы будут, конечно, главной темой нашей сегодняшней дискуссии, поскольку во Франции через несколько дней будет проходить саммит «Большой семёрки», в течение которого мы также будем обсуждать данные темы. Именно поэтому я и хотел обсудить эти темы с господином Путиным в преддверии данного саммита», — сказал он.

При этом журналист обратился к Путину с вопросом, будет ли обсуждаться на встрече с Макроном вопрос возвращения G7 обратно в G8, в котором участвовала Россия.

«Что касается «семёрки», «восьмёрки» — я уже сказал, мы не ставим для себя это как самоцель. Мы не отказываемся ни от каких контактов, вот и всё», — отметил президент России.

Кроме того, отметил Путин и тот факт, что «пространство европейской культуры» простирается по всей территории России и в будущем реализация идеи «Европы от Лиссабона до Владивостока» может стать неизбежной.

«То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы исходим из этого. И я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, в стратегическом смысле очень важны и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России», — подчеркнул глава российского государства.

Журналисты задали и другие вопросы. В частности, они касались акций протеста в Москве по поводу недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Напомним: свыше 1 тыс. человек были задержаны в ходе несогласованных акций, а в отношении некоторых протестующих были возбуждены уголовные дела по делу о массовых беспорядках и нападения на представителей правопорядка.

Путин подчеркнул, что не допущенные кандидаты могут решать эту проблему законным путём — обращаясь в суды и получая соответствующее решение, тогда как акции протестов должны проходить в соответствии с законодательством России.

«Никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», — сказал Путин.