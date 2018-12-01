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Встреча Трампа и Путина возможна лишь после возвращения Украине моряков и кораблей – Госдеп США

01 декабря 2018, 19:54  •  130 • Политика
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что условия для встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина появятся лишь после того, как Москва вернет Киеву украинских моряков и корабли, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России в Керченском проливе, попытавшись прорваться в Азовское море в обход существующего порядка, не выходя на связь с российскими пограничниками.
В ответ российский пограничный корабль был вынужден открыть огонь по корпусу украинского судна. После этого украинские корабли были препровождены в порт Керчи, где вся их команда была задержана.
В ходе операции несколько украинских моряков получили ранения. Осколками обшивки украинского корабля, разлетевшимися в результате попаданий с российского судна, одному из них оторвало пальцы, другому было нанесено ранение в ногу. Однако прибывшие на борт российские пограничники оказали украинцам первую помощь, после чего те были госпитализированы в больницы в Керчи.

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